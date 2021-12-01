На високогір'ї Карпат синоптики прогнозують до -18 °C

Рятувальники просять туристів утриматись від походів у гори у найближчі кілька днів: очікується значне похолодання до -18 °C та шквальний вітер до 30 м/с. Окрім того, 2-3 грудня на всій території Закарпаття прогнозують сніг, у горах – заметілі.

Як зазначив під час брифінгу начальник ДСНС Закарпаття Роман Гудак, зараз у горах, особливо на Чорногірському та Свидовецькому масивах – несприятливі погодні умови для походів у гори, тому гірські рятувальники просять туристів утриматися від відпочинку на високогір’ї Карпат до покращення погоди. «Очікуємо значне зниження температури і дуже сильний вітер. Прошу туристів не шукати проблем не собі, ні нам. І нагадую про необхідність реєструватись у рятувальників, вказувати свої контакти та маршрут. Проте найближчі кілька днів у гори йти не бажано», – зазначив Роман Гудак.

За словами начальника Закарпатського центру з гідрометеорології Василя Манівчука, протягом найближчих днів на території всієї області очікуються значні опади: на рівнині сильний дощ, у горах – сніг. Найбільш небезпечними погодні умови будуть у ніч з 2 на 3 грудня, прогнозується до 30 мм опадів на добу і шквальний вітер. Далі – мороз у горах.

«Вночі з 2 на 3 грудня на Закарпатті опади будуть сильними – до 30-40 мм за добу. Необхідно очікувати підвищення рівнів води на річках. Вже вночі 3 грудня прогнозується різке похолодання, це зупинить опади, проте створить додаткову небезпеку на дорогах та у горах. На високогір’ї очікується дуже сильне зниження температури – аж до -18°C морозу. Крім того, очікуємо сильний вітер до 30м/с на Чорногірському та Свидовецькому масивах. При таких температурах 3-5 грудня є великі ризики для туристів. Тому краще утриматися від походів», – сказав Василь Манівчук.

Також він додав, що наразі на Закарпатті спостерігається невелика перерва в опадах, однак вже ввечері середи, 1 грудня, дощ та сніг відновиться, водіям треба бути обережними на дорогах, особливо в гірських районах та на перевалах.