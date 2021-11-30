Невдовзі очікується короткочасне потепління, відтак температура повітря знову опуститься до мінусових значень

Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження 1 грудня. У Львові та області очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с, мокрий сніг, хуртовина та ожеледиця на дорогах. Сильний вітер зі снігом прогнозують і в інших західних областях, крім Закарпаття.

Після цього, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, очікується короткочасне потепління до +8°С, після чого температура повітря знову опуститься до мінусових значень.

Львівщина

У середу, 1 грудня, у Львівській області очікується сніжна погода. Удень температура повітря коливатиметься між +1°С та +3°С, а вночі опуститься до -2°С. Вітер західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с.

У четвер, 2 грудня, синоптики прогнозують різке потепління – до 6-8°С вище нуля, уночі температура повітря також буде плюсовою. На зміну мокрому снігу прийде дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У п’ятницю, 3 грудня, температура повітря знову впаде до нуля і коливатиметься впродовж доби в межах -1°С та +2°С. Вночі та вдень ітиме мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У суботу, 4 грудня, погода буде ясною і сонячною, але натомість морозною. Удень очікується до -3°С морозу, а вночі – до -8°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У неділю, 5 грудня, температура повітря не зміниться, у порівнянні з попередньою добою, проте вдень випаде сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Прикарпаття

У середу, 1 грудня, на Прикарпатті прогнозують сніг упродовж всього дня. Удень температура повітря коливатиметься між +1°С та +3°С, а вночі впаде до -2°С. Вітер західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-24 м/с.

У четвер, 2 грудня, денна температура повітря підніметься до 6-8°С вище нуля, а вночі буде не нижчою +1°С. Уночі прогнозують мокрий сніг, а вдень – дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У п’ятницю, 3 грудня, упродовж всієї доби йтиме мокрий сніг з дощем. Денна температура впаде до 2-4°С вище нуля, а нічна – до -1°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У суботу, 4 грудня, не прогнозують істотних опадів, проте удень очікується до -3°С морозу, а вночі – до -9°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Подібна погода збережеться і в неділю, 5 грудня, проте вдень почне сніжити.

Волинь

У середу, 1 грудня, на Волині прогнозують сніжну погоду. Упродовж доби температура повітря коливатиметься між +2°С та -2°С. Вітер західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-24 м/с.

У четвер, 2 грудня, буде ясно та порівняно тепло: денна температура повітря підніметься до 6-8°С вище нуля, а вночі буде не нижчою -1°С. Уночі прогнозують сніг, проте удень очікується сонячна погода. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У п’ятницю, 3 грудня, упродовж всієї доби йтиме мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень впаде до 0-2°С, а нічна – до -1°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У суботу, 4 грудня, прогнозують ясну погоду, проте удень очікується до -2°С морозу, а вночі – до -6°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Такий же прогноз і на неділю, 5 грудня, проте вдень почне сніжити.

Рівненщина

У середу, 1 грудня, у Рівненській області очікується сніг упродовж всієї доби. Температура повітря коливатиметься між +2°С удень та -2°С вночі. Вітер західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-24 м/с.

У четвер, 2 грудня, уночі йтиме сніг, проте вдень буде ясно. Денна температура повітря підніметься до 6-8°С вище нуля, а вночі не опуститься нижче -1°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У п’ятницю, 3 грудня, прогнозують мокрий сніг з дощем упродовж всього дня. Температура повітря впаде вдень до 0-3°С, а вночі – до -1°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У суботу, 4 грудня, буде ясно, але морозно: удень очікується до -3°С морозу, а вночі – до -7°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Така ж погода очікується і в неділю, 5 грудня, проте вдень почнеться сніг.

Тернопільщина

У середу, 1 грудня, у Рівненській області очікується сніг упродовж всієї доби. Температура повітря коливатиметься між +2°С удень та -2°С вночі. Вітер західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-24 м/с.

У четвер, 2 грудня, уночі йтиме сніг, проте вдень буде ясно. Денна температура повітря підніметься до 6-8°С вище нуля, а вночі не опуститься нижче -1°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У п’ятницю, 3 грудня, прогнозують мокрий сніг з дощем упродовж всього дня. Температура повітря впаде вдень до 0-3°С, а вночі – до -1°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У суботу, 4 грудня, буде ясно, але морозно: удень очікується до -3°С морозу, а вночі – до -7°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Така ж погода очікується і в неділю, 5 грудня, проте вдень почнеться сніг.

Закарпаття

У середу, 1 грудня, на Закарпатті прогнозують мокрий сніг. Температура повітря вдень буде плюсова – 2-4°С вище нуля, а вночі може впасти до -1°С. Вітер західний, 7-12 м/с.

У четвер, 2 грудня, йтимуть дощі, уночі – зі снігом. Вдень очікується до +6°С, уночі – не менше +2°С. Вітер південно-західний, 75-10 м/с. Майже такий самий прогноз і на п’ятницю, 3 грудня, проте вітер змінить напрям на північно-східний.

У суботу, 4 грудня, опадів не передбачається, проте буде мороз: удень температура повітря коливатиметься між +1°С та -1°С, а вночі впаде до -7°С. Вітер південний, 5-10 м/с. Така ж погода очікується і в неділю, 5 грудня, проте вдень йтиме сніг.

Буковина

У середу, 1 грудня, на Буковині йтиме сніг. Температура повітря коливатиметься між +3°С удень та -2°С вночі. Вітер західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-24 м/с.

У четвер, 2 грудня, прогнозують ясну погоду і до +9°С тепла. Уночі буде не менше +1°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У п’ятницю, 3 грудня, очікується мокрий сніг з дощем упродовж всієї доби. Температура повітря впаде вдень до 3-5°С тепла, а вночі – до -1°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У суботу, 4 грудня, як і в решті західних областей, буде ясно, але морозно – до -6°С вночі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. На неділю, 5 грудня, прогноз такий самий.