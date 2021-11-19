На гірських перевалах Закарпаття – сніжить

Гірські дороги на Закарпатті вже почали очищати від снігу та обробляти спецматеріалами проти ожеледі: на перевалах сніжить, наразі проїзд забезпечений. Синоптики попереджаютьводіїв про тумани та слабку ожеледь на дорогах у гірських районах.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, у п'ятницю, 19 листопада, на чотирьох перевалах – Ужоцькому, Латірському, Торунському та Яблуницькому – працювали 8 одиниць техніки. ДТП та корків наразі не зафіксовано.

«Проїзд по всіх перевалах забезпечений. Техніка знаходиться в режимі чергування», – уточнили у Службі автодоріг Закарпаття.

Фото Служби автомобільних доріг Закарпаття

Як зазначається у повідомленні Закарпатського гідрометеорологічного центру, у суботу, 20 листопада, в області дощитиме, вночі та вранці – туман. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі до 2 °C морозу, вдень 4-9 °C, на високогір'ї до 1 °C тепла. На автошляхах видимість 4-6 км, в тумані та дощі 200-500 м. У горах місцями слабка ожеледь.

У неділю, 21 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода, вночі у горах місцями слабкі опади, вдень без істотних опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5 °C тепла, вдень 4-9 °C, у горах подекуди до 1 °C тепла.