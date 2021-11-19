Жителів Тернопільщини просять не паркувати авто під деревами і не прогулюватися в парках та скверах під час сильного вітру

На вихідних в Тернопільській області оголосили штормове попередження. За даними Укргідрометцентру, в суботу та в неділю очікуються пориви північно-західного вітру 17-22 м/с. На території області оголосили І рівень потенційно небезпечних погодних умов.

Погода на Тернопільщині протримається відносно тепла, без заморозків. В день очікується до +11 градусів, а вночі до +7 градусів. Прогнозують невеликий короткочасний дощ.

В суботу, 20 листопада, на всій території області очікують сильні пориви північно-західного вітру до 22 м/с.. Температура вдень протримається на рівні +9-11 градусів. Вночі від +5 до +7 градусів. Можливий невеликий короткочасний дощ.

А от в неділю, 21 листопада, погода на Тернопільщині буде без дощу. Синоптики прогнозують вдень +9-11 градусів. А вночі – температура триматиметься на позначці 7 градусів тепла.

В Тернопільському обласному метеорологічному центрі застерігають жителів області бути обачними через сильні пориви вітру. Внаслідок негоди можуть ламатись невеликі гілки дерев, тому людям слід бути уважними при прогулянках в парках, скверах, лісопосадках. А власників автомобілів просять не паркувати машини близько до зелених насаджень.