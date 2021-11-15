Наприкінці тижня в області пройдуть дощі з мокрим снігом

Упродовж найближчого тижня в Чернівецькій області синоптики прогнозують значне похолодання. Температура повітря коливатиметься від -6° вночі до +9° вдень. Від понеділка, 15 листопада, в області переважатиме суха погода, однак у четвер та п’ятницю, 18 та 19 листопада, по всій території пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

За даними чернівецького гідрометцентру, в понеділок, 15 листопада, до кінця дня в області та в Чернівцях небо буде вкрите хмарами, однак без опадів. В гірській місцевості можливий невеликий дощ. Температура не перевищуватиме 6° тепла.

У вівторок, 16 листопада, також буде суха погода. Синоптики попереджають про південно-східний вітер з можливими поривами 15-20 м/с. Температура вночі від -3° до +2°, в горах від -7° до -2°. Вдень 4-9° тепла.

У середу, 17 листопада, в області протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться, без опадів. Нічна температура опускатиметься до -6, вдень коливатиметься у межах +6. Вітер обіцяють незначний – 5-10 м/с.

У четвер, 18 листопада, вже трохи потеплішає, нічні морози будуть не такими сильними, однак в області цілий день дощитиме. Температура вночі від -3° до -1°, вдень 5-7° тепла. Вітру майже не відчутно – 3-5 м/с.

У п’ятницю, 19 листопада, вночі слід очікувати невеликий дощ, а в горах дощ з мокрим снігом. Вночі морозу не буде – температура 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла. Вітер обіцяють незначний – 5-10 м/с.