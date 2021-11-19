На вершині гори Тростян біля Славського падає сніг

У п'ятницю, 19 листопада, на популярному гірськолижному курорті – у селищі Славське на Львівщині випав перший сніг. Про це свідчить відео з камери спостереження, яка встановлена на горі Тростян. Упродовж 19-20 листопада синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом на всій території Львівщини.

За даними Львівського гідрометцентру, 19 листопада будуть пориви західного вітру 15-20 м/с, вранці та вдень місцями значні опади дощу з мокрим снігом. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла. У Львові буде хмарно, часом дощ. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла. Погіршення видимості при опадах.

20 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.

21 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня невеликий дощ. Вітер західний 9-14 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.