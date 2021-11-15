На початку тижня будуть нічні морози, з середини тижня очікують мокрий сніг

Упродовж тижня денна температура повітря на території Рівненської області дещо знизиться, уночі буде морозно. З четверга очікують помірний дощ з мокрим снігом.

За даними Рівненського обласного центру з гідрометеорології, у вівторок, 16 листопада, опадів на Рівненщині не очікується. Нічна температура повітря знизиться до -3..-8 °С, вдень буде 1-6 °С. У середу, 17 листопада, збережеться така ж погода.

З 18 листопада погода дещо зміниться. Уночі опадів також не очікують, температура повітря близько 0 °С, вдень буде невеликий дощ з мокрим снігом, температура повітря становитиме 2-8 градусів тепла.

У п’ятницю, 19 листопада, а також у суботу та неділю 20-21 листопада синоптики прогнозують невеликий та помірний дощ з мокрим снігом, температура вночі від -3 °С до +3 °С, вдень 1-7 градусів тепла.