Синоптики обіцяють перший справжній сніг в західних областях вже 30 листопада

Синоптики Львівського регіонального гідрометцентру та Укргідрометцентру прогнозують поступове зниження температури повітря до 0, майже постійні опади та перший сніг, що дозволить зліпити справжню снігову бабу.

За попередніми даними, у першій декаді грудня очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу, нічні температури – 0-6 морозу, вдень – близько 0. Пізніше, говорять синоптики, можливо, потепліє, але до 10 грудня треба добре вдягатися і зважати на ожеледицю.

Львів

Синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх розповіла ZAXID.NET, що найближчими днями погода на Львівщині буде досить мінливою через проходження атмосферних фронтів.

У суботу, 27 листопада, буде хмарно з проясненнями, уночі на всій території області, а вдень – місцями дощитиме, у горах – з мокрим снігом. Уночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця. Вітер удень – 7-12 м/с, уночі подекуди пориви до 15-20 м/с. Уночі температура повітря становитиме до 5 градусів тепла, вдень – 5-8 градусів вище нуля.

28 листопада, у неділю, на Львівщині буде хмарно, часом дощитиме, вітер – 5-10 м/с, уночі температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 4-10 тепла.

29 листопада на Львівщині теж буде хмарно, подекуди падатимуть дощ і мокрий сніг, на окремих ділянках доріг – ожеледиця, вітер – 5-10 м/с. Упродовж доби температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла.

30 листопада, у вівторок, синоптики прогнозують сніг, що одразу не танутиме. Буде хмарно з проясненнями, вночі по всій території, а вдень – місцями очікують мокрий сніг та сніг, вітер – 9-14 м/с, температура вночі становитиме до 5 градусів морозу, вдень – близько 0.

«За рахунок низьких температур сніг триматиметься – снігову бабу можна буде зліпити», – говорить Олена Смалюх.

1 грудня, у середу, вночі буде без істотних опадів, вдень – часом мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця, вітер – 9-14 м/с. Вночі температура становитиме 2-7 градусів морозу, вдень – близько 0.

Івано-Франківськ

27 листопада в Івано-Франківській області дощитиме і вдень, і вночі. У горах дощитиме з мокрим снігом. Температура повітря в суботу удень становитиме 7-9, уночі 2-4 градуси тепла. Вітер – 7-12 м/с.

У неділю, 28 листопада, нічні дощі на Івано-Франківщині продовжаться, а вдень буде без опадів. Температура вночі становитиме 1-3 тепла, вдень – 5-7 вище нуля. Вітер – 5-10 м/с.

У понеділок, 29 листопада, вночі і вдень в Івано-Франківській області падатиме мокрий сніг і сніг. Уночі термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 тепла, удень – 2-4 тепла.

Останній день осені – вівторок, 30 листопада, принесе на Івано-Франківщину сніг і незначне похолодання – температура повітря уночі опуститься до 2 градусів морозу, а вдень підніметься до 2 тепла. Вітер – 7-12 м/с.

1 грудня в Івано-Франківській області продовжить падати сніг. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 5 градусів морозу, вдень – до 2 градусів морозу. Вітер – 7-12 м/с.

Луцьк

У Волинській області 27 листопада також дощитиме, температура повітря вночі становитиме 2-4 градуси тепла, вдень – 4-6 вище нуля. Вітер – 7-12 м/с.

28 листопада на Волині дощитиме і вдень, і вночі. Температура повітря становитиме 1-3 вночі і 6-8 градусів тепла удень. Вітер – 5-10 м/с.

29 листопада, у понеділок, на Волині і вночі, і вдень очікуються сніг і мокрий сніг. Температура повітря уночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 тепла, вдень – 2-4 тепла. Вітер – 7-12 м/с.

У Волинську область 30 листопада вдень також прийде сніг. Уночі опадів не передбачається. Температура повітря упродовж доби триматиметься близько 0. Вітер – 7-12 м/с.

1 грудня, у середу, на Волині сніжитиме упродовж усієї доби. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – близько 0. Вітер – 7-12 м/с.

Рівне

Погода на Рівненщині не вирізнятиметься з-поміж західноукраїнських областей – 27 листопада тут також дощитиме, а вночі температура сягатиме 2-4 градусів тепла. Удень в суботу потепліє до 5-7 градусів. Вітер – 7-12 м/с.

Вночі 28 листопада у Рівненській області буде без опадів, та вдень знову дощитиме. Температура повітря уночі буде близько 0, вдень – 4-6 тепла. Вітер – 5-10 м/с.

У понеділок, 29 листопада, у Рівненській області упродовж доби очікуються сніг і мокрий сніг. Температура повітря – близько 0 вночі і 2-4 градуси тепла вдень. Вітер – 7-12 м/с.

На Рівненщині у вівторок, 30 листопада, також сніжитиме, але тільки удень, вночі – без опадів. Температура повітря упродовж доби буде близько 0. Вітер – 7-12 м/с.

У середу, 1 грудня, на Рівненщині сніжитиме упродовж усієї доби. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – близько 0. Вітер – 7-12 м/с.

Тернопіль

Тернопільська область у суботу, 27 листопада, також буде під владою дощу упродовж усієї доби. Температура повітря вночі становитиме 2-4, вдень – 7-9 градусів тепла. Вітер – 7-12 м/с.

28 листопада уночі у Тернопільській області буде без опадів, вдень – дощитиме. Температура повітря вночі буде близько 0, удень – 5-7 градусів тепла. Вітер – 5-10 м/с.

У понеділок, 29 листопада, на Тернопільщині також будуть сніг і мокрий сніг, температура повітря – близько 0 уночі і 4-6 градусів тепла удень. Вітер – 7-12 м/с.

У понеділок, 30 листопада, погода на Тернопільщині буде такою ж, як в інших областях Західної України: без опадів уночі, сніг – удень, температура – близько 0, вітер – 7-12 м/с.

1 грудня у Тернопільській області сніжитиме упродовж усієї доби. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – близько 0. Вітер – 7-12 м/с.

Ужгород

У Закарпатській області у суботу, 27 листопада, теж дощитиме упродовж всієї доби. Вночі стовпчики термометру покажуть 2-4 тепла, вдень – 4-6 вище нуля. Вітер – 7-12 м/с.

У неділю, 28 листопада, дощі на Закарпатті продовжаться. Температура повітря вночі становитиме 1-3, вдень – 6-8 тепла. Вітер – 5-10 м/с.

У понеділок, 29 листопада, у Закарпатській області, як і на решті території Західної України, будуть сніг і мокрий сніг. Уночі стовпчики термометрів покажуть 1-3 тепла, удень – 2-4 вище нуля. Вітер – 7-12 м/с.

30 листопада на Закарпатті погода буде, як і на решті території Західної України – без опадів уночі, сніг – удень, температура упродовж доби – близько 0, вітер – 7-12 м/с.

1 грудня у Закарпатській області упродовж доби падатиме сніг. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – до 2 тепла. Вітер – 7-12 м/с.

Чернівці

27 листопада погода у Буковині буде такою ж, як і на решті території Західної України: дощ упродовж доби, температура вночі становитиме 2-4 тепла, вдень – 6-8 вище нуля. Вітер – 7-12 м/с.

28 листопада вночі на Буковині буде без опадів, вдень – дощитиме. Температура повітря вночі – від 1 градусу морозу до 3 тепла, удень – 5-7 тепла. Вітер – 5-10 м/с.

Понеділок, 29 листопада, принесе на Буковину сніг і мокрий сніг упродовж доби. Уночі температура повітря становитиме близько 0, вдень – 3-5 градусів тепла. Вітер – 7-12 м/с.

У понеділок, 30 листопада, на Буковині сніжитиме упродовж доби. Температура повітря вдень становитиме до 2 градусів тепла, уночі – від 2 до 4 морозу. Вітер – 7-12 м/с.

1 грудня у Чернівецькій області сніг падатиме упродовж доби. Температура повітря становитиме 4-6 морозу уночі і близько 0 - удень. Вітер – 7-12 м/с.