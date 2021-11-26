Синоптики обіцяють перший справжній сніг та ожеледицю
Прогноз погоди на 5 днів
Синоптики Львівського регіонального гідрометцентру та Укргідрометцентру прогнозують поступове зниження температури повітря до 0, майже постійні опади та перший сніг, що дозволить зліпити справжню снігову бабу.
За попередніми даними, у першій декаді грудня очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу, нічні температури – 0-6 морозу, вдень – близько 0. Пізніше, говорять синоптики, можливо, потепліє, але до 10 грудня треба добре вдягатися і зважати на ожеледицю.
Львів
Синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх розповіла ZAXID.NET, що найближчими днями погода на Львівщині буде досить мінливою через проходження атмосферних фронтів.
У суботу, 27 листопада, буде хмарно з проясненнями, уночі на всій території області, а вдень – місцями дощитиме, у горах – з мокрим снігом. Уночі та вранці на окремих ділянках доріг – ожеледиця. Вітер удень – 7-12 м/с, уночі подекуди пориви до 15-20 м/с. Уночі температура повітря становитиме до 5 градусів тепла, вдень – 5-8 градусів вище нуля.
28 листопада, у неділю, на Львівщині буде хмарно, часом дощитиме, вітер – 5-10 м/с, уночі температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 4-10 тепла.
29 листопада на Львівщині теж буде хмарно, подекуди падатимуть дощ і мокрий сніг, на окремих ділянках доріг – ожеледиця, вітер – 5-10 м/с. Упродовж доби температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла.
30 листопада, у вівторок, синоптики прогнозують сніг, що одразу не танутиме. Буде хмарно з проясненнями, вночі по всій території, а вдень – місцями очікують мокрий сніг та сніг, вітер – 9-14 м/с, температура вночі становитиме до 5 градусів морозу, вдень – близько 0.
«За рахунок низьких температур сніг триматиметься – снігову бабу можна буде зліпити», – говорить Олена Смалюх.
1 грудня, у середу, вночі буде без істотних опадів, вдень – часом мокрий сніг, на дорогах – ожеледиця, вітер – 9-14 м/с. Вночі температура становитиме 2-7 градусів морозу, вдень – близько 0.
Івано-Франківськ
27 листопада в Івано-Франківській області дощитиме і вдень, і вночі. У горах дощитиме з мокрим снігом. Температура повітря в суботу удень становитиме 7-9, уночі 2-4 градуси тепла. Вітер – 7-12 м/с.
У неділю, 28 листопада, нічні дощі на Івано-Франківщині продовжаться, а вдень буде без опадів. Температура вночі становитиме 1-3 тепла, вдень – 5-7 вище нуля. Вітер – 5-10 м/с.
У понеділок, 29 листопада, вночі і вдень в Івано-Франківській області падатиме мокрий сніг і сніг. Уночі термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 тепла, удень – 2-4 тепла.
Останній день осені – вівторок, 30 листопада, принесе на Івано-Франківщину сніг і незначне похолодання – температура повітря уночі опуститься до 2 градусів морозу, а вдень підніметься до 2 тепла. Вітер – 7-12 м/с.
1 грудня в Івано-Франківській області продовжить падати сніг. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 5 градусів морозу, вдень – до 2 градусів морозу. Вітер – 7-12 м/с.
Луцьк
У Волинській області 27 листопада також дощитиме, температура повітря вночі становитиме 2-4 градуси тепла, вдень – 4-6 вище нуля. Вітер – 7-12 м/с.
28 листопада на Волині дощитиме і вдень, і вночі. Температура повітря становитиме 1-3 вночі і 6-8 градусів тепла удень. Вітер – 5-10 м/с.
29 листопада, у понеділок, на Волині і вночі, і вдень очікуються сніг і мокрий сніг. Температура повітря уночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 тепла, вдень – 2-4 тепла. Вітер – 7-12 м/с.
У Волинську область 30 листопада вдень також прийде сніг. Уночі опадів не передбачається. Температура повітря упродовж доби триматиметься близько 0. Вітер – 7-12 м/с.
1 грудня, у середу, на Волині сніжитиме упродовж усієї доби. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – близько 0. Вітер – 7-12 м/с.
Рівне
Погода на Рівненщині не вирізнятиметься з-поміж західноукраїнських областей – 27 листопада тут також дощитиме, а вночі температура сягатиме 2-4 градусів тепла. Удень в суботу потепліє до 5-7 градусів. Вітер – 7-12 м/с.
Вночі 28 листопада у Рівненській області буде без опадів, та вдень знову дощитиме. Температура повітря уночі буде близько 0, вдень – 4-6 тепла. Вітер – 5-10 м/с.
У понеділок, 29 листопада, у Рівненській області упродовж доби очікуються сніг і мокрий сніг. Температура повітря – близько 0 вночі і 2-4 градуси тепла вдень. Вітер – 7-12 м/с.
На Рівненщині у вівторок, 30 листопада, також сніжитиме, але тільки удень, вночі – без опадів. Температура повітря упродовж доби буде близько 0. Вітер – 7-12 м/с.
У середу, 1 грудня, на Рівненщині сніжитиме упродовж усієї доби. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – близько 0. Вітер – 7-12 м/с.
Тернопіль
Тернопільська область у суботу, 27 листопада, також буде під владою дощу упродовж усієї доби. Температура повітря вночі становитиме 2-4, вдень – 7-9 градусів тепла. Вітер – 7-12 м/с.
28 листопада уночі у Тернопільській області буде без опадів, вдень – дощитиме. Температура повітря вночі буде близько 0, удень – 5-7 градусів тепла. Вітер – 5-10 м/с.
У понеділок, 29 листопада, на Тернопільщині також будуть сніг і мокрий сніг, температура повітря – близько 0 уночі і 4-6 градусів тепла удень. Вітер – 7-12 м/с.
У понеділок, 30 листопада, погода на Тернопільщині буде такою ж, як в інших областях Західної України: без опадів уночі, сніг – удень, температура – близько 0, вітер – 7-12 м/с.
1 грудня у Тернопільській області сніжитиме упродовж усієї доби. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – близько 0. Вітер – 7-12 м/с.
Ужгород
У Закарпатській області у суботу, 27 листопада, теж дощитиме упродовж всієї доби. Вночі стовпчики термометру покажуть 2-4 тепла, вдень – 4-6 вище нуля. Вітер – 7-12 м/с.
У неділю, 28 листопада, дощі на Закарпатті продовжаться. Температура повітря вночі становитиме 1-3, вдень – 6-8 тепла. Вітер – 5-10 м/с.
У понеділок, 29 листопада, у Закарпатській області, як і на решті території Західної України, будуть сніг і мокрий сніг. Уночі стовпчики термометрів покажуть 1-3 тепла, удень – 2-4 вище нуля. Вітер – 7-12 м/с.
30 листопада на Закарпатті погода буде, як і на решті території Західної України – без опадів уночі, сніг – удень, температура упродовж доби – близько 0, вітер – 7-12 м/с.
1 грудня у Закарпатській області упродовж доби падатиме сніг. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – до 2 тепла. Вітер – 7-12 м/с.
Чернівці
27 листопада погода у Буковині буде такою ж, як і на решті території Західної України: дощ упродовж доби, температура вночі становитиме 2-4 тепла, вдень – 6-8 вище нуля. Вітер – 7-12 м/с.
28 листопада вночі на Буковині буде без опадів, вдень – дощитиме. Температура повітря вночі – від 1 градусу морозу до 3 тепла, удень – 5-7 тепла. Вітер – 5-10 м/с.
Понеділок, 29 листопада, принесе на Буковину сніг і мокрий сніг упродовж доби. Уночі температура повітря становитиме близько 0, вдень – 3-5 градусів тепла. Вітер – 7-12 м/с.
У понеділок, 30 листопада, на Буковині сніжитиме упродовж доби. Температура повітря вдень становитиме до 2 градусів тепла, уночі – від 2 до 4 морозу. Вітер – 7-12 м/с.
1 грудня у Чернівецькій області сніг падатиме упродовж доби. Температура повітря становитиме 4-6 морозу уночі і близько 0 - удень. Вітер – 7-12 м/с.
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