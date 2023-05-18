Під час обшуків поліція знайшла розфасовану підроблену техніку, яку готували до відправки покупцям

Поліцейські у Львові викрили трьох шахраїв, які через інтернет продавали підроблену техніку Apple. Шахраї продавали навушники за значно нижчими, ніж в офіційних магазинах, цінами.

Як повідомили 18 травня в поліції, члени злочинної групи, до якої входили 22-річний і 21-річний мешканці Миколаївського району та 20-річна мешканка Винників, організували в інтернеті продаж підробленої техніки Apple і видавали її за оригінальну продукцію. Під час обшуків у помешканнях учасників групи виявили фальшиві навушники, запаковані в нібито оригінальну упаковку Apple.

«Правоохоронці задокументували дев’ять епізодів незаконної діяльності шахраїв, але насправді їх може бути більше», – зазначили в поліції.

Слідчі повідомили трьох учасникам злочинної групи про підозри ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.