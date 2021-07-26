Податківці провели обшуки у 13 львівських магазинах мережі «Ябко», яка спеціалізується на продажу техніки Apple

Податкова міліція викрила популярну мережу з продажу техніки Apple у Львові у несплаті податків. Спільно з прокуратурою ДФС провела обшуки у 13 магазинах і вилучила техніку на 14 млн грн.

Як повідомили у понеділок, 26 липня, у прес-службі ДФС, податківці викрили мережу магазинів з технікою Apple в ухиленні від сплати податків.

«Правоохоронці провели у Львові 13 санкціонованих обшуків складських приміщень та магазинів певної торгівельної марки. За результатами обшуків виявлено та вилучено близько 500 смартфонів, іншу техніку в асортименті, та готівкові кошти в розмірі 137 тис. грн. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 14 млн грн», – сказано у повідомленні ДФС.

ДФС не вказує назву торгової мережі, однак, судячи з опублікованих фотографій, мова йде про популярну мережу «Ябко», яка налічує 13 магазинів у Львові. Власником торгової марки «Ябко» є підприємець Микола Кахнич з Миколаєва Львівської області.

За інформацією податківців, група підприємців з 2019 року закупляли техніку Apple у Польщі, ділили її на невеликі партії, платили хабарі на митниці та завозили товар в Україну, не сплачуючи податків та митних платежів. Ввезену техніку у подальшому продавали через інтернет та у магазинах за готівку.

Податківці спільно з прокуратурою провели обшуки у 13 магазинах з технікою Apple у Львові і виявили та вилучили близько 500 айфонів, іншу техніку, а також 137 тис. грн готівки. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 14 млн грн.

Додамо, що компанія Apple до червня 2021 року не мала свого представництва в Україні. Разом з тим в українських містах упродовж останніх років відкрилось чимало точок, які торгували технікою Apple, нелегально завезеною з США та країн ЄС.