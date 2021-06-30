Американська ІТ-корпорація Apple відкрила офіційний офіс в Україні, повідомив у середу, 30 червня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Apple планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні.

«Вже більше року ми з командою в тісній співпраці з Apple як з європейським, так і з американським офісом. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів. Працюємо над тим, щоб адаптувати голосовий помічник Siri до української мови. Покращити рекомендації Apple Music для наших користувачів – створити окремі добірки з українськими виконавцями», – написав Федоров у Facebook.

Як повідомляє UBR, офіційний офіс Apple в Києві розпочав роботу ще минулого тижня. У зв'язку з цим на українському ринку змінилися умови роботи для місцевих партнерів американської корпорації.

Також UBR зазначає, що Apple вже почала самостійно займатися ввезенням і розмитненням всіх пристроїв власного виробництва. Таким чином американський IT-гігант буде боротися з «сірим» імпортом.

«За неофіційними даними, раніше будь-який партнер – великі торговельні мережі – могли завозити на територію України певні обсяги товарів “своїми силами”. Для розрахунків з Apple вони взаємодіяли з дистриб'ютором, компанією “Асбіс”», – зазначається в публікації.

Крім того, Apple також контролюватиме якість консультацій, які надаються в магазинах офіційних реселерів. Для цього компанія вже відкрила низку вакансій регіональних лідерів спільнот промоутерів.

Прес-служба Apple про відкриття офісу компанії в Україні не повідомляла.

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні Apple запустила службу підтримки українською мовою.

Дотепер Apple не мала українського представництва, але низка її сервісів в Україні працювали і раніше – зокрема, Apple Music та Apple Pay.

Навесні 2020 року Apple зареєструвала юридичну особу в Україні. Очолює офіційне дочірнє підприємство Apple в Україні Роман Гуменюк. Воно розташоване в київському бізнес-центрі IQ. Разом з тим, інформація про фізичну адресу офісу Apple відсутня.