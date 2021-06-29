На сайті компанії Apple з'явилась служба підтримки користувачів українською мовою

На сайті компанії Apple з'явилась служба підтримки користувачів українською мовою. Про це 29 червня повідомляє ITC.ua.

Як зазначає видання, офіційна служба підтримки Apple запрацювала українською з 28 червня. Тепер користувачі з України можуть отримати консультацію рідною мовою. До цього українських користувачів обслуговували за замовчуванням російською. У тих, хто мав американські облікові записи, обслуговування було англійською.

Так, наразі українською мовою викладена інформація на основній сторінці розділу служби підтримки, а також сторінках щодо рахунків та підписки, підтримки спеціальних можливостей тощо. Втім, деякі посилання все ще направляють користувачів на англомовні сторінки.

Оператори служби підтримки Apple повідомили, що з 28 червня для України запустили повноцінне замовлення дзвінка. Але україномовного чату на сайті поки що немає.

Нагадаємо, що у березні на сайті компанії Apple з'явився український розділ.