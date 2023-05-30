Франківський районний суд Львова виніс вирок уродженці Донецька, яка, вдаючи із себе працівницю «Львівгазу», зайшла до квартири літньої львів'яни і надуривши її заволоділа понад 17 тис. грн. 25 травня обвинувачена Злата Белецька отримала два роки в'язниці, які суддя пом'якшив до двох років умовного терміну.

Як відомо з матеріалів справи, у жовні минулого року обвинувачена Злата Белецька із двома спільниками, яких поліція ще досі не встановила, зайшла до квартири літньої львів'яни, представившись працівницею «Львівгазу». Шахрайка сказала жінці, що вона нібито має сплатити борг за постачання газу.

Злата Белецька свою вину на засіданні визнала і розповіла, як усе було. За словами Белецької, вона разом із ще однією жінкою та чоловіком подзвонили у двері квартири, їм відчинила літня жінка, якій вони сказали, що прийшли перевірити лічильник.

«Жінка запросила їх до квартири, [Злата Белецька] поглянула на лічильник та повідомила потерпілу, що необхідно сплатити борг за газ. Потерпіла пішла в кімнату та принесла гроші, які поклала на стіл», — йдеться у вироку суду.

Злочинці надурили львів'янку на 4 тис. грн та 365 євро. Гроші поділили на трьох. Свою частину Злата Белецька витратила на їжу та одяг.

Засуджуючи жінку за шахрайство, суд звернув увагу на те, що вона має на утриманні трьох дітей віком 18, 16 та 14 років. Через те, що Білецька раніше не була судимою, суддяОлександр Величко визнав жінку винною і призначив їй два роки ув'язнення, які замінив на два роки іспитового строку.

Окрім того, шахрайка має повернути львів'янці вкрадені у неї 4 тис. грн та 365 євро.