Жительку Запоріжжя затримали за крадіжку 40 тис. грн з сейфу хостелу у Львові

Поліцейські затримали 52-річну мешканку Запоріжжя за крадіжку грошей з сейфу у львівському хостелі. Жінка влаштувалася у хостел в центрі міста на стажування у пошуку роботи та вчинила крадіжку.

Як розповіли в поліції Львівщини, 52-річна жителька міста Запоріжжя, яка тимчасово проживає у Львові, під чужим прізвищем влаштувалась у хостел на стажування, увійшла в довіру до колективу, а тоді – вибрала зручний момент, взяла на рецепції ключ від сейфу та викрала звідти 40 тис. грн. Про крадіжку з сейфу в поліцію 25 травня заявивив 45-річний власник хостелу.

Злодійка влаштувалася у хостел на стажуванні нібито у пошуку роботи (фото поліції)

Поліцейські затримали злодійку, речові докази у неї вилучили.

Затриманій готують підозру за вчинення крадіжки (ч.4 ст.185 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Також відомо, що жінка вже перебуває у розшуку за крадіжки, вчинені в Одесі.