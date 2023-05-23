У Львові поліцейські затримали чоловіка, який крав акумулятори з прокатних електросамокатів. Затримати 30-річного чоловіка вдалось завдяки камерам відеоспостереження, тепер йому загрожує до восьми років тюрми.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, 21 травня до поліції звернувся підприємець, який повідомив, що з кількох електросамокатів, які він здає в оренду, було викрадено акумуляторні батареї.

Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження, встановлених в межах програми «Безпечна Львівщина», розшукали підозрюваного та затримали його. 30-річний львів’янин причетний до щонайменше десяти крадіжок акумуляторів з елетросамокатів.

30-річний львів’янин причетний до щонайменше десяти крадіжок

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.