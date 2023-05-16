Поки школяр слухав екскурсію, дідусь викрав його речі і втік

У понеділок, 15 травня, у центрі Львова 85-річний чоловік обікрав підлітка. Поки група школярів слухала екскурсію біля Домініканського собору, літній чоловік викрав безрукавку одного з хлопців, у кишені якої були мобільний телефон та смарт-годинник.

Як розповіли в Патрульній поліції Львівщини, вчора вдень патрульні отримали виклик на площу Музейну. З’ясувалося, що школярі поскладали речі та слухали екскурсію. У цей час в одного зі школярів зник верхній одяг, у якому був смартфон та смарт-годинник. Про крадіжку в поліцію заявив батько школяра.

Поліцейські переглянули відео з камер спостереження та побачили, що до події причетний літній чоловік. Він підійшов до місця, де лежали речі школярів, оглянув їх та вкрав безрукавку, в якій був телефон та смарт-годинник.

Патрульні відстежили викрадений телефон за геолокацією. Мобільний зафіксувало на перехресті вулиць Виговського – Любінської. 85-річного злодія спіймали у львівській маршрутці №21, викрадені речі в нього вилучили. Затриманого супроводили у Львівське районне управління N°1. Йому загрожує відповідальність за крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ), яка передбачає від п’яти до восьми років тюрми.