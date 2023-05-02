Зловмисник викрадав пожертви для ЗСУ

Раніше судимий 25-річниий житель Збаразької громади за півтора місяця обікрав шість храмів на Тернопільщині. До крадіжок ретельно готувався заздалегідь. До села, в якому планував обікрасти храм, приїжджав вдень і оглядав вулиці, чи часом немає камер відеоспостереження. Уже вночі він пробирався до церков, підважуючи віконні рами або розбиваючи вікна.

Першу крадіжку зловмисник скоїв наприкінці березня у селі Озерна Тернопільського району. Настоятель храму звернувся в поліцію і повідомив, що до церкви проникнув невідомий і викрав усі гроші зі скриньки для пожертв для ЗСУ. Зникло понад 6 000 гривень.

Загалом чоловіку вдалося нажитися на 20 тис. грн

«Упродовж квітня зловмисник обікрав ще п’ять церков – у Сухівцях, Великому Глибочку та Зарубинцях. А населеному пункті Нове Село лиходій за ніч пограбував два сільські храми. Брав лише гроші зі скриньок для пожертв. Загальна сума збитків склала понад 20 000 гривень», – повідомив начальник управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Андрій Кісіль.

Правоохоронці управління карного розшуку спільно з працівниками розшуку Підволочиська завдяки оперативним діям відстежили крадія. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель села Синява Збаразької громади. Зловмисника затримали на гарячому, коли той повертався з накраденим з храму у селі Зарубинці. У нього вилучили гроші та цілий рюкзак злодійського знаряддя.

«Крадій ретельно готувався до вилазок. Напередодні добирався до населеного пункту, оглядав місцевий храм на наявність сигналізації чи відеоспостереження, переховувався до ночі в закинутих помешканнях, а з сутінками йшов красти. Майже до всіх святинь проникав через вікна, лише в Сухівцях зламав вхідні двері», – додали в поліції Тернопільщини.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.