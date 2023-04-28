38-річного мешканця Івано-Франківська засудили до 13 років позбавлення волі за вбивство чоловіка за борги. За даними слідства, обвинувачений прийшов додому до свого знайомого, який був винен йому гроші, та вбив його батька. Нападник завдав чоловікові чотирнадцять ударів ножем та залишив помирати.

Як у п’ятницю, 28 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався ще восени 2019 року. Тоді 38-річний франківчанин прийшов додому до боржника та під час конфлікту із його батьком завдав йому не менше чотирнадцяти ударів ножем. Нападник був п’яним. Потерпілого він залишив без допомоги, а сам – втік. Поліція затримала зловмисника наступного дня після вбивства. Під час слідства виявилося, що чоловік неодноразово займався шахрайством.

«Для цього він вклеював у чужі паспорти свою фотографію та неодноразово використовував ці підроблені документи для отримання в оренду велосипедів та електросамокатів. Орендоване майно він не повертав, а розпоряджався ним на власний розсуд», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак суд визнав 38-річного мешканця Франківська винним в умисному вбивстві, незаконному заволодінні документами, підробці документів та шахрайстві (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 357, ч. ч. 1, 3, 4 ст., ч. 2 ст. 190 ККУ). За скоєне підсудний отримав 13 років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.