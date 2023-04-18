Закарпатця засудили до 12 років позбавлення волі за вбивство сусідки. Інцидент стався влітку 2018 року в селі Ірлява. За даними правоохоронців, обвинувачений зайшов у будинок потерпілої та металевою сокирою близько 20 разів вдарив свою сусідку. Жінка від отриманих травм померла на місці. У суді чоловік свою вину не визнав. Окрім ув’язнення, суд зобов’язав обвинуваченого виплатити сину загиблої 225 тис. грн моральної компенсації.

Про вирок мешканцю Закарпаття у понеділок, 17 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Вбивство сталося наприкінці червня 2018 року, коли обвинувачений напідпитку зайшов у будинок потерпілої та розпочав із нею конфлікт.

«Маючи з собою металеву частину сокири, закарпатець наніс нею не менше 20 ударів по голові та обличчю пенсіонерки. Вона померла від одержаних множинних рубаних і забійних ран та переломів. Тіло жінки виявили сусіди, котрі і викликали правоохоронців на місце скоєння злочину», – йдеться у повідомленні.

Чоловік свою вину не визнав, проте суд врахував доводи прокурора та зібрані докази, визнав винним ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) і призначив обвинуваченому 12 років позбавлення волі, а також зобов’язав відшкодувати майже 225 тис. грн моральної та матеріальної шкоди за цивільним позовом сина потерпілої.