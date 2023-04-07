Закарпатська поліція затримала 74-річного місцевого мешканця за вбивство 48-річного сина. Інцидент стався у селі Біла Церква на Тячівщині, поліцію на місце викликав знайомий родини. Вбивство сталося під час сварки між батьком і сином, чоловік у скоєному зізнався, наразі він перебуває у СІЗО, за вбивство сина йому загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, вбивство сталося ввечері у четвер, 6 квітня. Виклик про поранення чоловіка у селі Біла Церква правоохоронці отримали о 16:10. На місці поліцейські встановили, що між 74-річним місцевим мешканцем та його 48-річним сином виник конфлікт, під час сварки пенсіонер схопив ножа та багато разів вдарив ним сина.

«Від отриманих травм потерпілий помер на місці. 74-річний чоловік зізнався у скоєному. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Затриманому готують оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.