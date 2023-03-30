Чоловік вбив двох дітей співмешканки під час відпочинку

32-річного мешканця Закарпаття визнали винним у жорстокому вбивстві двох дітей та засудили до довічного ув’язнення. Інцидент стався на Різдво у 2021 році у Тячеві. Як повідомляв ZAXID.NET, чоловік прийшов відпочивати у сауну зі своєю співмешканкою та її 9-річною донькою та 2-річним сином. Між родиною виник конфлікт, чоловік побив і жінку, і двох її дітей. Від отриманих травм обоє дітей загинули на місці, потерпілу забрали в лікарню, вона вижила. Свою вину вбивця визнав лише частково.

Про вирок 32-річному мешканцю Буштина у четвер, 30 березня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Вбивство сталося на Святвечір, 6 січня 2021 року, у сауні в Тячеві. «Прокурорами в суді доведено, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпочав конфлікт зі своєю співмешканкою. Під час суперечки він наніс їй, її 9-річній доньці та 2-річному сину тілесні ушкодження. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці інциденту, а жінку вдалося врятувати», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка у вбивстві двох малолітніх дітей, вчиненому з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 115 ККУ). У судовому засіданні чоловік свою вину визнав частково. За скоєне йому присудили довічне ув’язнення. Крім того, обвинуваченого зобов’язали відшкодувати потерпілій 2,4 млн грн за цивільними позов.