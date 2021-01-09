П'яний 30-річний чоловік убив 9-річну доньку та 2-річного сина своєї співмешканки

На Закарпатті поліція затримала 30-річного чоловіка, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вбив двох малолітніх дітей своєї співмешканки. Як повідомили 8 січня у поліції, випадок стався в одному з розважальних закладів у м. Тячів 6 січня ввечері.

У поліції Закарпатської області ZAXID.NET розповіли, що конфлікт виник під час відпочинку у сауні. 30-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, розпочав сварку зі своєю 35-річною співмешканкою. Разом із жінкою в закладі було двоє її малолітніх дітей – 9-річна дочка та 2-річний син.

«30-річний житель смт Буштино, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс жінці та її малолітнім дітям тілесні ушкодження. В результаті заподіяних травм малолітні померли на місці, а їхню матір зі складними травмами госпіталізували до реанімації. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», – повідомили у поліції.

У поліції не повідомили, чи були в цей час у закладі ще відвідувачі.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, яке вчинене з особливою жорстокістю (п. 1,2,4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та в замаху на умисне вбивство своєї співмешканки (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення. Наразі триває слідство.