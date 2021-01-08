Поліція Львівщини затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка, яке він вчинив ввечері 6 січня. За інформацією правохоронців чоловік прийшов в гості до свого знайомого і зарізав його під час сварки.

У середу, 6 січня, близько 22.00 у Самбірський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що, прибувши на виклик, в одному з сіл району у житловому будинку вони виявили тіло чоловіка без ознак життя та зі слідами насильницької смерті.

Правоохоронці встановили особу загиблого – це 27-річний місцевий мешканець. На його тілі було виявлено кілька колото-різаних ран.

За гарячими слідами поліцейські знайшли підозрюваного у вбивстві. За попередньою інформацією 35-річний мешканець Самбірщини на Святвечір пішов в гості до свого 27-річного знайомого.

Під час гостювання між чоловіками виник конфлікт. Гість завдав господарю кілька ударів ножем, чоловік помер від травм ще до приїзду медиків.

Слідчі Самбірського відділу поліції вже затримали злочинця, йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід