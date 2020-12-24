Юнаки жорстоко вбили свого знайомого і тіло закопали на городі

Залізничний районний суд Львова 16 грудня виніс вирок у справі вбивства 17-річного підлітка у Жовкві, яке сталося навесні 2019 року. Троє неповнолітніх на той час юнаків вимагали у свого знайомого 12 тис. грн, які він начебто їм заборгував, а потім його вбили і тіло закопали. Усіх трьох винуватців вбивства засудили до позбавлення волі на різні терміни.

На лаві підсудних за вбивство 17-річного мешканця Жовківського району опинилися двоє мешканців Жовкви віком 15 та 17 років, а також 17-річний мешканець одного з сіл району.

Трьох винуватців вбивства засудили на 7,5-8 років позбавлення волі

Вбивство трапилося вночі 13 квітня 2019 року. Юнаки вимагали у свого 17-річного знайомого 12 тис. грн, які він нібито їм заборгував. Аби хлопець повернув борг, обвинувачені завдавали йому тілесних ушкоджень. Внаслідок жорстокого побиття потерпілий помер. Аби приховати злочин, тіло померлого закопали на городі, поруч з помешканням одного з нападників. При цьому вбивці сфотографували тіло своєї жертви і в подальшому один із товаришів оприлюднив ці фото у соціальній мережі.

Саме за фактом публікації фотографії поліцейські порушили справу та розпочали розслідування. Під час перевірки інформація про вбивство хлопця підтвердилась. Вже 26 квітня усіх фігурантів заарештували без права внесення застави.

Суд підтримав позицію прокурорів та визнав трьох підсудних винними у вимаганні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що заподіяли смерть потерпілому (ч.4 ст.189 та ч.2 ст.121 КК України). Усіх трьох засуджено до різних термінів позбавлення волі – одного на вісім років, а двох інших – на сім років і шість місяців кожного.