Скандали з домаганнями у Львівському університеті імені Івана Франка не вщухають. Спершу в епіцентрі був викладач факультету журналістики Йосип Лось, тепер – викладач і колишній проректор Володимир Качмар. Першого звільнили й днями навіть суд відмовив йому у поновленні на посаді. А от у поведінці Володимира Качмара етична комісія Львівського університету ознак домагань не знайшла. Детальніше цю ситуацію ZAXID.NET обговорив із журналісткою NGL.media Катериною Родак, керівницею центру «ЮрФем: освіта» Вікторією Карпою та головою студентського уряду Франкового університету Олегом Фіняком.

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Катерино, чи думала ти, коли писала свій допис про домагання Йосипа Лося, що ця історія набере такого розголосу, що інші жінки поділяться пережитим? І навіть випливуть прізвища інших викладачів. Зокрема, Качмара.

Абсолютно ні. Я просто поділилася наболілим. Воно дуже було доречне в той момент, бо я досліджувала питання сексуальних домагань в університетах, не у ЛНУ, а в інших. Я просто розповіла свою історію. Я насправді навіть не знала, що такі масштаби цієї проблеми були. Саме з професором Лосем. Що настільки багато людей, жінок, пережили щось схоже, як я, іноді навіть гірше. Тому я, чесно кажучи, була вражена. Коли потім з’ясувалася історія з Володимиром Качмарем, це теж була історія, яку всі знали на рівні пліток. Але коли почали реальні люди про це писати й розповідати, то, звичайно, це було дуже неочікувано.

Катерино, чи вважаєш ти, що публічне викриття Лося – це прецедент більше не мовчати про домагання з боку викладачів?

Я сподіваюся, що ця історія справді стане прецедентом, тому що вона логічно завершилася. З іншими викладачами складніше, а тут є якась справедливість. У мене, як людини, яка постраждала від цього домагання, є відчуття, що справедливість звершилася. І це дуже класний приклад для людей, жінок, чоловіків – не боятися. Не хвилюватися, якщо людина займає вищу за тебе посаду, що ти не зможеш себе захистити. Виявляється, що можеш. І так, про такі історії не варто мовчати. Хоча я розумію, чому досі люди мовчать, дуже добре їх розумію.

Ти об'єднала навколо себе дуже багато людей, і я знаю, що навіть на вулицях до тебе підходили і дякували, що зачепила і оприлюднила цю тему. Багато таких людей було?

Так, насправді, з того першого тижня дуже було багато підтримки. Це дуже круто і дуже гарно говорить про наше суспільство, бо підтримки я отримала набагато більше, ніж засуджень. І від дуже різних людей: і від чоловіків, і від викладачів з університетів: нинішніх і теперішніх, які розуміли всі нюанси цієї історії. Дуже багато студентів до мене нинішніх приходили, писали, дякували і подібні свої історії розповідали. Я вважаю, що якась така моя місія здійснилась. Я не очікувала такого, і не в цьому був мій план – об'єднувати людей і робити навколо себе якусь історію. Але якщо так сталася, то, в принципі, дуже добре, що є якісь позитивні результати, і не тільки для мене.

Нещодавно засідала етична комісія Львівського університету щодо Володимира Качмара, однак вона не знайшла ознак домагань у поведінці цього викладача. Олеже, які докази зібрали студенти?

З першого допису Катерини Родак, де з'явився перший коментар про певні домагання чи знаки уваги з боку професора Володимира Михайловича, ми почали пошуки свідчень під іншими постами у дописах у Facebook. Таких дописів у підтримку історії Катерини Родак ставало більше. Коли були якісь пости про вибори ректора, то під кожним з'являлись один чи два коментарі про Володимира Михайловича. І ми їх почали збирати в одне ціле і подали в кінці лютого перше звернення до етичної комісії. На той момент це були всі докази чи свідчення, які ми змогли зібрати. А вже у травні на центр студентської довіри надійшло анонімне звернення з описом ситуації, яка відбувалися нещодавно.

Про що саме розповідала заявниця?

Про те, як Володимир Михайлович робив недоречні коментарі в сторону студентки. Про її широкий таз, яким можна народити багато гідних людей. Також були й інші такого роду фрази, які були неприємні студентці.

А це теперішня студентка?

Це була анонімна заява, тому стверджувати те, що це теперішня студентка, важко. Але виглядає так, що вона або досі навчається, або нещодавно закінчила навчання.

Скільки таких звернень загалом є?

Загалом до університету на останню комісію надійшло два звернення від студенток. Більше звернень надходило до «ЮрФем», які також скерували до нас 31 січня своє звернення щодо розгляду цієї ситуації й сприяння її вирішенню.

Скільки було коментарів під постами, з яких все розпочалося стосовно Володимира Качмара?

Загалом ми зібрали коментарів на 23 додатки, по аркушах. Перш за все, окремо варто виділити дописи колишньої голови Студентського уряду 2021-2022 – Ангеліни Бережненко. Вона написала свій допис про те, як Володимир Михайлович поводився чи то на заходах студентського самоврядування, чи загалом в університеті. Після того колишня заступниця профспілки студентів університету також написала свій допис підтримки їй зі своїми історіями. І вже в коментарях до цих дописів також почали з'являтися нові свідчення. Тобто було десь близько 20-30 коментарів з описами різних ситуацій.

Що спільне можна виокремити у цих свідченнях? Які були з його боку домагання до студенток?

Спільне – це фрази: «закритися у кабінеті, піти на каву». Це те, що здебільшого писали у коментарях.

Було кілька засідань етичної комісії, однак вас не впускали. Як це пояснювали? Адже, як відомо, на засідання у справі Йосипа Лося можна було вільно прийти.

Перше засідання, де розглядалося звернення Студентського уряду, відбулося третього чи четвертого квітня цього року. І туди нас не впустили через те, що ми не були в складі етичної комісії. Адвокат Володимира Михайловича стверджував, що ми не можемо там бути присутні, бо засідання закрите, і ця справа перебуває в суді. В суді на той момент була справа проти журналістки 24 каналу щодо порушення честі та гідності. Так нам аргументували. Вже на наступне засідання етичної комісії, яке відбулося в кінці червня, нас покликали, щоб ми пояснили свою позицію щодо звернень і звернення конференції студентів, яке тоді ще не було надіслане. Вже напочатку липня мене, як голову Студентського уряду, оскільки змінився студентський склад Вченої ради, поставили на місце випускниці в склад етичної комісії, за моєю заявою.

До кого ще, окрім керівництва університету, студенти зверталися? Чи були якісь реакції?

13 червня на конференції студентів університету, що є вищим представництвом органу студентського самоврядування, до нас звернулися делегати з проєктом звернення і рішення. Ми розглянули цей проєкт, створили спеціальну форму згідно з рішенням, де за корпоративними поштами студенти могли підтримати це звернення. Там були всі додатки й попередні звернення Студентського уряду, звернення «ЮрФем» та ті коментарі, які ми знаходили, а також звернення у студентський центр довіри. 28 та 30 червня ми їх надіслали міністру освіти й науки Оксану Лісовому, уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю, ректору Романові Гладишевському, голові етичної комісії ЛНУ Олегу Бугрію, також секретарці комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталії Піпі та голові комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергію Бабаку. Майже на всі звернення ми отримали відповіді й будемо повідомляти делегатів конференції студентів про отримані відповіді, але коли вже будемо мати всі.

Які саме відповіді ви отримали?

Від Наталії Піпи надійшла відповідь про додаткове звернення до тих представників чи органів, до яких ми вже надіслали звернення. МОН порадило нам комунікувати з адміністрацією університету, вирішувати це внутрішньо. Пан Бабак перенаправив ці звернення до поліції. До нас вже зверталися правоохоронці, та до тих студенток, які писали звернення до нещодавньої етичної комісії. Поки що вони відмовилися звертатися в поліцію. Ми ще чекаємо відповідь від університету.

Так виглядає, що переводять стрілки й не беруться конкретно розв'язувати цю проблему. А що студенти планують робити далі?

Надалі ми хочемо створити спеціальний орган, самі чи спільно з адміністрацією, бо зараз так виглядає, що нова адміністрація все-таки у певних рішеннях намагається нам сприяти та сприяє. Йдеться про визначення людини чи декількох людей, чи певного органу, який буде допомагати писати звернення саме до етичної комісії чи самостійно розглядати ці звернення. Хочемо, щоб цьому органу могли довіряти. Потрібно випрацювати механізм, який буде працювати ефективно, швидко. Адже засідання етичної комісії відбуваються не відразу, а через певний час, оскільки це більш колегіальний орган, який прикріплений до Вченої ради університету. Тобто, хочемо створити орган, який буде ефективно і швидко реагувати, щоб на підставі його рішення можна було відсторонити викладача, поки іде розгляд справи. Щоб це був орган, який буде допомагати шукати певні докази, правильно подати їх, щоб пізніше не було ситуацій про неправильно подане звернення.

Так виглядає, що ви не збираєтеся складати руки і хочете довести цю справу до завершення. Яка ваша кінцева мета?

Наша кінцева мета – це досягти справедливості, досягти того, щоб в університеті говорили про проблеми, не боялися говорити і не боялися їх вирішувати.

Чи надходили вам погрози?

Щодо погроз, то не було.

Вікторія, моє наступне питання до вас. Олег вже згадував, що до вас також надходили звернення стосовно того, що Володимир Качмар домагався студенток. Розкажіть про це детальніше, скільки таких було?

Так, до нас надходили звернення на нашу лінію безоплатної правничої допомоги «ЮрФем». Одразу зазначу, що звернення були не лише від студенток ЛНУ імені Івана Франка, а й від студенток інших закладів вищої освіти України. Надходили вони впродовж певного періоду часу.

Якщо говорити про ті, які стосувалися ЛНУ, це було кілька звернень від студенток, які побоялися з очевидних причин звернутися до комісії. Вони також не були готові звертатися до правоохоронних органів, до того ж в деяких ситуаціях ми їх проконсультували, вже минули строки для звернення до правоохоронних органів. Щоб привернути увагу, ми вирішили почати інституційно змінювати те, про що говорив Олег, про що говорила Катерина. Мова йде про певну культуру толерування насильства, про небезпеку, звернення до університету із проханням не лише завернути увагу на ситуацію, яка склалася, але й насамперед поміркувати про те, як ми можемо ефективно реагувати на те, що вже трапилося.

Перш за все мова йде про існування внутрішнього документа, це, зокрема, може бути внутрішня політика закладу вищої освіти про протидію саме сексуальним домаганням. Я дуже адвокатую створення окремої комісії, яка займатиметься розглядом саме такої категорії порушень, а не етичної комісії, яка займається розглядом абсолютно різних категорій порушень. Тому що домагання і питання корупції, наприклад, це зовсім різні історії й зовсім інший рівень чутливості. Тому ми звернулися до університету із закликом і з готовністю, як організація, допомогти й посприяти у напрацюванні такої політики й окремого спеціального органу, формування його комісії, яка б розглядала саме такого роду порушення. Консультуючи студенток, зокрема з Львівського університету, це вкотре нам показало вершину айсберга. Перше – це те, що зараз ми, на жаль, говоримо саме про етап реагування, коли порушення сталося, коли вже часто минуло дуже багато часу. В таких випадках немає об'єктивно-процесуального сенсу, наприклад, звертатися в правоохоронні органи, бо минули строки. Але також потрібно порушувати питання превенції – що робить університет, щоб такого роду порушенням, насильству запобігати в його стінах?

Ви питали про кількість і предмет звернень, я не можу називати точно кількість, як і те, з приводу чого зверталися студентки. Тому що всі звернення на нашу лінію є конфіденційними, зокрема, момент їхнього звернення, консультування. Але так, вони стосувалися сексуальних домагань: як у вербальній формі й в фізичній формі, невербальній. Дівчата, які консультувалися, вони не знали про те, що в Україні вже кілька місяців чинна стаття 173-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Стаття про сексуальне домагання – ред.). Для багатьох це було новиною, для багатьох це залишається новиною. І це зрозуміло чому, тому що це не те, з чим люди стикаються і в юридичному контексті живуть щодня. Це вкотре порушило питання поширення інформації.

Ці студентки, які відмовилися спілкуватися з правоохоронцями, вони бояться?

Щодо тих студенток, яких ми консультували, то там причина була в процесуальних строках або в їхній неготовності [говорити]. Я не можу зараз сказати, що причиною був страх. Страх був причиною, чому вони не зверталися до комісії, а не до правоохоронців. Боячись за негативні наслідки для себе, свого майбутнього в університеті, своїх коліжанок, своїх одногрупниць. Це була основна причина, чому вони так і не звернулися. Вони мали страх, чи дійсно буде позитивний результат наприкінці, чи таки вдасться притягнути кривника до дисциплінарної відповідальності. Ми можемо звертатися до правоохоронних органів, і це дуже важливо, особливо, якщо мова йде про кримінальні правопорушення, про злочини, або про сексуальні домагання, про «адмінку», про яку я вже згадувала. Але не менш важливо, щоб це не залишалося безкарним на рівні робочого місця, в цьому випадку на рівні університету, тому що це про поведінку викладача. Тут точно має бути відповідальність на дисциплінарному рівні. Як Олег говорив про справедливість, в правничому контексті справедливість може бути виражена в багатьох моментах – починаючи від догани, завершуючи, очевидно, звільненням, не допущенням надалі на подібного роду посади.

Ви сказали, що звернулись до університету з пропозицією разом співпрацювати стосовно вирішення ось таких проблем. Чи була реакція університету?

Ні, ми не отримали відповіді. Тим не менше, ми вийшли на зв'язок зі студентським самоврядуванням, з паном Олегом говорили про готовність, зокрема, проводити навчальні події, спілкуватися зі студентами, студентками, консультувати про те, як можна себе захистити, про що варто знати в правничому контексті, куди можна звернутися. Відповіді від самого університету ми не отримали. Тим не менш, сподіваємося, що можливо вона буде. Так що лупаємо скалу й очікуємо, що і про інституційні зміни ми теж найближчим часом зможемо говорити.

Під час останнього засідання етичної комісії адвокат Качмара заявив про булінг щодо його клієнта. І в результаті комісія рекомендувала Вченій раді ЛНУ звернутися до освітнього омбудсмана з пропозицією розробити законодавчі зміни щодо запобігання цькуванню усіх учасників освітнього процесу. Олеже, що з цього приводу думають студенти? Адже так виглядає, що тут застосований метод: найкращий захист – це напад.

У нас в думках було – як студенти можуть булити викладачів? Таке запитання здебільшого виникає. Можливо, все-таки варто запровадити цей механізм. Але тут не про це, оскільки є звернення студентів. Ми нашим студентам віримо, тому ми далі будемо працювати над тим, щоб були далі розглянуті листи, які надходили, чи звернення. Тобто, як вже казала пані Вікторія і як казав Франко: «лупаємо цю скалу».

На одному з засідань комісії зачитали лист на підтримку Володимира Качмара, який підписали 92 людини. Вони називали себе представниками ветеранських організацій. Катерино, ти зверталася до Львівського університету й отримала копію листа. Що було у тому листі?

Я вже як журналістка вирішила дізнатися, що це за така величезна кількість організацій, зокрема, ветеранські, які підтримують людину, яку об'єктивно звинувачують в таких аморальних речах. І мені в межах тих п'яти законних днів дали відповідь і прикріпили копію звернення, але обрізали частину, де вказана назва організації й підписи. Саме звернення, воно таке було політично типове: «ми громадські активісти, просимо звернути увагу, що Володимир Качмар з початку повномасштабного вторгнення сприяв, допомагав, тримав університет на своїх плечах, якби не він....».

Вибачте за мій сарказм, але я не можу по-іншому на такі речі реагувати, це вже досвід в мені говорить. Тобто, така типова історія. Я разом з юристом потім надіслала ще одне повторне звернення, повторний запит, де пояснила, чому приховування назви організації, яка підписалася під цим зверненням, є незаконно і це суперечить кільком статтям нашого законодавства. Мені відповіли що: «ми подумаємо, дайте на 20 днів на розгляд цього звернення». Але потім за кілька днів, доволі оперативно, надіслали мені відповідь. Це якраз був цей день, коли засідала комісія, яка виправдала Володимира Качмара. Мені надіслали відповідь, що справа не є резонансною, немає суспільного інтересу, відповідно, інформацію надавати відмовились.

Як ти думаєш, чому вони приховують ці прізвища?

Мабуть, людям соромно. Я не можу по-іншому пояснити. Коли я хочу стати на захист якоїсь гідної людини, я вийду публічно, я перша про це заявлю. Тобто я не те, що підпишусь, я ще публічно заявлю, що гідну людину поливають брудом, я хочу стати на її захист. Я не бачила жодного допису, жодної заяви відкритої в ЗМІ про те, що хтось став на захист Володимира Качмара. Тобто в мене є свої підозри, але це тільки підозри, хто там може бути серед тих, хто підписав цю заяву. Але, вочевидь, люди самі не хочуть бути названими, тому й університет, і адміністрація університету їх захищає.

Зрозуміло. Вікторіє, наступне питання до вас. Як студентам правильно діяти у випадку домагань з боку викладачів?

Треба розуміти, що саме відбулося. Перш за все, якщо мова йде про домагання, то у Львівському університеті, наскільки мені відомо зі слів Олега, це може бути звернення відповідно до положення про аморальну, неетичну, непрофесійну, яка порушує будь-які норми, поведінку викладача. Положення, яке зараз існує, потребує доопрацювання. В нас є чудовий досвід інших закладів вищої освіти в Україні.

Я наведу в приклад досвід Києво-Могилянської академії, тому що там вже кілька років поспіль активно, якісно функціонує окреме положення, політика, яка стосується самопротидії домагання. Мова йде про окрему комісію, яка розуміється в цьому питанні: як протидіяти, як чутливо це робити, як з презумпцією довіри до слів постраждалих працювати. Тому це має бути звернення на дисциплінарному рівні, університетському, чи в спеціальну комісію, якщо така існує. В різних закладах вищої освіти є різний досвід. Це перший момент. Але, розуміючи страхи студенток, студентів, потрібно пам'ятати, що існує можливість звернення до правоохоронних органів, якщо це сексуальні домагання.

В такому контексті, про який ми згадували сьогодні, то потрібно звертатися в Національну поліцію України. Потрібно також пам'ятати про те, що є стаття 173- 7 про сексуальні домагання Кодексу України про адміністративні правопорушення. Потрібно апелювати до неї. І тоді ми зможемо говорити про притягнення до адміністративної відповідальності кривдника.

Якщо ж було скоєно сексуальне насильство, зґвалтування або сексуальне насильство в рамках кримінального законодавства, тобто насильство без проникнення, але яке є кримінально караним, то знову ж таки потрібно звертатися в правоохоронні органи. Там набагато довші строки притягнень до відповідальності, але, тим не менш, якщо постраждала готова, то варто це робити.

Якщо говорити про діяльність «ЮрФем», то в нас працює лінія безоплатної правничої допомоги «ЮрФем-підтримка», де ми фокусно допомагаємо тим жінкам і дівчатам, які потерпіли від сексуальних домагань, сексуального насильства. В нас є можливість безоплатно проконсультувати, а також безоплатно забезпечити повний супровід адвокатами цієї справи: починаючи від першої консультації, зверненням до правоохоронних органів, завершуючи судовим розглядом цієї справи. Також по моживості потрібно фіксувати спроби домагань. Якщо це, наприклад, повідомлення в соціальних мережах, то робіть скріншоти.

Окрім цього, можна фіксувати собі навіть записуючи в нотатнику, щоб потім пригадати, коли саме і де це відбулося. Це буде корисно для правоохоронців, чи при розгляді комісією цієї справи. Це допоможе пригадати місце, можливо це відбулося в полі зору камери спостереження. Це могло бути громадське місце, можливо, були свідки. Можливо, ви комусь розповіли про те, що з вами відбулося і ці люди теж можуть про це говорити. Тобто потрібно поміркувати про те, як зафіксувати, це точно не буде зайвим і шкідливим. Одразу запевню, що якщо ви про це не подумали і у вас не збереглося нічого матеріального, пам'ятайте, у вас є ваші слова, а ваші слова – це є ваші свідчення. І це є перший і найважливіший доказ. І ще один момент. При бажанні добитися справедливості і покарати кривдника, варто зважати на те, як ви проводите медійну комунікацію. Хочу застерегти, що якщо ви публічно вказуєте в дописі прізвище, ім'я та по-батькові кривника, щодо якого ще немає вироку, тобто є ризик отримати позов щодо захисту честі і гідності проти вас. Моє щире побажання – це діяти. І якщо ви є свідком цього, то, будь ласка, не залишайтеся осторонь, підтримайте постраждалу людину. Олег згадував про кілька звернень студенток, ті що ми утримували, їх теж було кілька, близько десяти. Але те, що вдбувається насправді, далеко виходить за рамки десяти, а то й сотні.

Як можна звернутися по допомогу до «ЮрФем»?

До «ЮрФем» можна звернутися кількома способами. Ми не працюємо як гаряча лінія, тобто цілодобово, ми працюємо в будні дні з 09:00 до 18:00. Можна звернутися за номером телефону, ці дзвінки є безоплатними, в нас є два номери телефону, які вказані на сайті. Можна залишити своє повідомлення на сайті в спеціальній формі, або ж звернутися за допомогою соціальних мереж. Після цього ми контактуємо, відповідаємо на той запит, який є в людини, яка до нас звернулася. І вирішуємо, як рухатись далі і які потреби має людина. Дуже часто потерпілі від сексуальної домагання жінки, які зараз не готові рухатись кудись у правовому полі, вони потребують психологічної допомоги. Тож ми теж скеровуємо потерпілих до громадських організацій, які надають безоплатну, якісну психологічну допомогу в таких ситуаціях. Найважливіше, що все є конфіденційно. Тобто, всі консультації, які ми проводимо, тим більше адвокатський супровід, є конфіденційними й безоплатними.

Ви вже частково згадували, що такі випадки домагань, вони є не поодинокі. Як часто ваші фахівці з таким стикаються і, можливо, останнім часом таких звернень побільшало?

Насправді я не дам відповіді в контексті відсоткової статистики. Єдине, що я можу сказати, що за останній рік точно побільшало звернень саме від студенток. Тобто, якщо порівнювати з попередніми роками, а ми працюємо з 2022 року, то звернень від студенток побільшало. Найактивніше все ж таки в останній рік звертаються. Я це пов'язую з тим, про що говорила пані Катерина. Все ж таки це з’явилась сміливість говорити в голос, публічно, медійно. Дівчата телефонують і цікавляться, а що можна зробити, куди можна рухатися. Для них це важливо відчувати, що вони не одні, це дає більше наснаги щось робити.