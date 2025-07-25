Раніше бригада була підрозділом легкої піхоти, тепер це механізована бригада

Львівську 125-ту бригаду ТрО перейменовано у 125-ту важку механізовану бригаду ЗСУ. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади у п’ятницю, 25 липня.

«Ми стали 125-ю окремою важкою механізованою бригадою Збройних Сил України. Але ми залишаємося 125-ю. Ми залишаємося Львівською. Це більше, ніж зміна назви – це наступний етап нашого бойового шляху. Від стрілецького підрозділу легкої піхоти – до важкого механізованого ударного підрозділу», – ідеться в повідомленні.

У бригаді перейменування назвали визнанням її бойового досвіду, стійкості та готовності діяти ще потужніше.

«Ми ті самі, тільки сильніші», – кажуть в бригаді.

Нагадаємо, 125-та бригада створена у Львові в березні 2022 року як окрема бригада територіальної оборони. У грудні того ж року бригада отримала бойовий прапор. З березня 2024 бригада перебуває у складі ОК «Захід» сухопутних військ Збройних сил України.

Бійці 125-ї бригади брали участь в боях на Харківщині та Донбасі, зокрема, у захисті Бахмута, Кремінної, звільненні сіл Озерне, Діброва, Торське, смт Ямпіль.

Додамо, що у Львові працює рекрутинговий центр 125-ї бригади.