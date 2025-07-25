Маск публічно заперечував подібні заяви про свій вплив на хід російсько-української війни

Засновник компанії SpaceX, мільярдер Ілон Маск віддав наказ відключити супутниковий інтернет Starlink над частиною Херсонщини та Донеччини під час контрнаступу Збройних сил України восени 2022 року. Причиною стало нібито побоювання мільярдера ядерної ескалації з боку Росії. Про це йдеться в розслідуванні агентства Reuters, опублікованого 25 липня.

За даними агентства, після наказу Маска з мап компанії зникла щонайменше сотня активних терміналів – зокрема у місцях, де українські захисники намагалися оточити позиції російських окупантів.

«Наказ Маска став причиною раптового відключення зв’язку для української армії... Солдати запанікували, безпілотники, що стежили за російськими військами, перестали працювати, а артилерійські підрозділи, які покладалися на Starlink для наведення вогню, не могли влучити в цілі», – розповіли співрозмовники агентства серед українських військових.

Зі слів військового джерела, це призвело до зриву оточення російських військ у районі Берислава на Херсонщині.

Попри це, завдяки контрнаступу українських військ вдалося відбити Берислав, Херсон та деякі інші території, які були окуповані РФ. Однак наказ Маска став першим публічним випадком, коли мільярдер відключив покриття Starlink над полем бою. Це рішення шокувало деяких співробітників Starlink і де-факто дозволило засновнику SpaceX впливати на перебіг війни в Україні.

Маск публічно заперечував подібні заяви. У березні 2024 року він опублікував на платформі X стислий допис: «Ми ніколи б не зробили такого». Але джерела Reuters стверджують, що рішення про вимкнення було пов’язане з побоюванням Маска щодо ядерної відповіді з боку РФ у відповідь на стрімке просування ЗСУ.

Представник SpaceX в електронному листі заявив, що інформація агентства «не відповідає дійсності», але не уточнив, що саме в розслідуванні не так. Він також послався на допис Starlink в X на початку 2025 року, в якому компанія заявила: «Starlink повністю віддана наданню послуг Україні».

Попри інцидент, Starlink все ще активно надає послуги Україні. Станом на квітень 2025 року, згідно з публікаціями українського уряду, Київ отримав понад 50 тис. терміналів Starlink. Термінали Україні надала сама SpaceX, а також міжнародні донори – Польща, США, Німеччина та інші.

Україна продовжує вивчати альтернативи, які могли б доповнити або підтримати прилади Starlink, якщо сервіс стане недоступним. Уряд України виявив зацікавленість у європейських супутникових проєктах, однак наявні альтернативи Starlink мають обмеження.

Нагадаємо, 8 вересня 2023 року Ілон Маск підтвердив, що зірвав українську атаку на Чорноморський флот РФ, бо побоювався, що росіяни можуть відповісти на масований удар по Чорноморському флоту ядерним ударом. Такі думки з’явилися в Маска після спілкування з «російським високопосадовцем», ім'я якого не уточнюється.

Як писав ZAXID.NET, 24 липня у роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink стався глобальний збій, який тривав кілька годин. Причиною збою стала внутрішня проблема з програмним забезпеченням. Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у дописі в соціальних мережах писав: «Starlink ліг по всьому фронту». Через дві з половиною години він оновив допис, повідомивши, що зв’язок відновився на усіх напрямках.