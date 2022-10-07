Українські війська повідомляють про перебої в роботі пристроїв зв'язку Starlink на лінії фронту, що ускладнює роботу українських військових зі звільнення територій. Про це йдеться у статті газети Financial Times, яка вийшла надвечір в п’ятницю, 7 жовтня.

Журналісти посилаються на джерела серед українських урядовців та військових, а також західних чиновників. Офіційно військове керівництво України, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков і речник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного відхилили запити на коментарі.

У статті йдеться про те, що тисячі терміналів Starlink закупив уряд США і профінансували краудфандингові кампанії, щоб допомогти українським військам керувати безпілотниками, отримувати важливі розвіддані та спілкуватися один з одним у районах, де немає інших захищених мереж, а також забезпечувати інтернет для українців.

За словами високопоставленого представника українського уряду, деякі з таких перебоїв призвели до «катастрофічної» втрати зв'язку впродовж останніх тижнів. Багато з них було зафіксовано під час прориву військовими лінії фронту на окуповану Росією територію, а деякі – під час боїв.

Ці випадки були найбільш гострими на півдні у Херсонській і Запорізькій областях, але також траплялися вздовж лінії фронту в Харківській, Донецькій і Луганській областях. Інший київський чиновник зазначив, що перебої зв'язку були широко поширені і призвели до панічних дзвінків військових на гарячі лінії. Обидва українські чиновники заявили, що проблеми виникли, коли військові звільнили територію від Росії і перейшли лінію фронту.

Роман Сініцин, координатор благодійного фонду Сергія Притули, що передає системи Starlink українським збройним силам, вважає, що проблема могла виникнути через те, що SpaceX намагається запобігти нецільовому використанню Starlink російськими силами. За його словами, відключення відбуваються в районах, звільнення яких «ще не стало надбанням громадськості».

Троє військовослужбовців, які працюють на передовій, підтвердили, що їхні системи Starlink перестали працювати під час боїв. Однак два інших українських військових джерела повідомили раніше цього тижня, що їхні системи Starlink функціонують на нещодавно звільненій території на схід від Ізюма та на півдні Херсонської області.

Два західні чиновники заявили, що їм відомо про відключення, але відмовилися від подальших коментарів, зокрема щодо місця їх проведення.

Пізніше на статтю відреагував засновник SpaceX Ілон Маск.

«У статті неправдиво стверджується, що термінали та послуги Starlink були оплачені, хоча оплачена була лише невелика частина. Ця операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року. Що стосується того, що відбувається на полі бою, то це засекречена інформація», – написав він у Twitter.

Bad reporting by FT. This article falsely claims that Starlink terminals & service were paid for, when only a small percentage have been.



This operation has cost SpaceX $80M & will exceed $100M by end of year.



As for what’s happening on the battlefield, that’s classified. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

Як повідомляв ZAXID.NET, ввечері 2 жовтня Маск опублікував у Twitter опитування, в якому запропонував варіант «миру» між Україною і Росією. На його думку, щоб припинити війну, треба віддати Крим Росії, а Україні не йти в НАТО.

У відповідь на скандальне опитування Маска президент Володимир Зеленський затвітив своє опитування. Маск відповів Зеленському, що підтримує Україну.