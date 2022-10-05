Ілон Маск потрапив у скандал через недолугі пропозиції досягнення миру в російсько-українській війні

У Білому домі прокоментували нещодавні пропозиції гендиректора компанії Tesla Ілона Маска щодо досягнення миру між Україною та РФ, наголосивши, що все, що стосується України, не буде обговорюватися без неї.

«Ми не будемо говорити про Україну без України. Це їхнє рішення, коли йдеться про будь-яку дипломатію чи переговори з цього приводу. І тому ми залишаємо це українському народу», – наголосила вона на брифінгу.

Вона запевнила, що Сполучені Штати Америки будуть поруч з українцями у боротьбі за суверенітет держави.

«Ми подбаємо про те, щоб бути поряд з українцями, коли вони борються за своє – за свій суверенітет. І їх – це рішення про їхній суверенітет, про їхню свободу, про їхню демократію ухвалюватиметься разом з ними», – сказала Жан-П'єр.

Також у своєму брифінгу Карін Жан-Пʼєр зазначила, що Сполучені Штати бачать успіхи українського війська на фронті.

«Оскільки ми бачили їхні успіхи на полі бою, оскільки ми бачили, як вони повертали собі навіть територію, яка нібито була анексована лише кілька днів тому... Ми бачимо, що вони мають досягнення, щоб повернути свою територію», — сказала речниця Білого дому.

Як повідомляв ZAXID.NET, 2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни Росії проти України. Користувачам він дав два варіанти («так» або «ні») проголосувати за таке: провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН; Росія йде, якщо на це буде воля народу; Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова); гарантується водопостачання Криму; Україна залишається нейтральною.

Дописи Маска викликав обурення серед українців, а також багатьох іноземних громадян, які закликали Маска добре вчити історію.

Президент Зеленський у відповідь на це запустив у своєму Twitter опитування: він запитав, який Ілон Маск усім подобається більше – той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує Росію.

У відповідь на твіт Зеленського Ілон Маск написав: «Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу».