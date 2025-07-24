Українські військові також підтвердили, що термінали не працюють

Пізно ввечері четверга, 24 липня, у роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink стався збій по всьому світу. Про це повідомила компанія Starlink та платформа NetBlocks.

«У цей час у мережі Starlink спостерігається збій, і ми активно працюємо над розв’язанням цієї проблеми. Дякуємо за терпіння, ми повідомимо про результати, як тільки проблема буде розв'язана», – ідеться в повідомленні.

Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we'll share an update once this issue is resolved. — Starlink (@Starlink) July 24, 2025

Платформа NetBlocks підтвердила збій у роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink. Зазначається, що загальна швидкість з’єднання знизилася до 16% від звичайного рівня.

Зауважимо, українські військовослужбовці також підтвердили, що термінали не працюють. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що «Starlink ліг по всьому фронту».

Згодом власник компанії SpaceX, мільярдер Ілон Маск написав, що роботу Starlink відновлять найближчим часом. Він попросив вибачення у користувачів, а також запевнив, що SpaceX усуне першопричину проблеми, аби це не повторилось.

У Starlink не називають причини глобального збою супутникового зв’язку Starlink. Серед імовірних версій – технічна несправність, помилка в роботі обладнання або хакерська атака.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Євросоюз зобов’язався побудувати групу супутників вартістю 10,6 млрд євро до 2030 року. Супутники стануть альтернативою приладам Ілона Маска Starlink та надаватимуть незалежне і зашифроване підключення до інтернету.