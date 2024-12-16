У космічний проєкт Євросоюзу інвестують майже 11 млрд євро

Європейський Союз зобов’язався побудувати групу супутників вартістю 10,6 млрд євро до 2023 року. Супутники стануть альтернативою приладам Ілона Маска Starlink та надаватимуть незалежне і зашифроване підключення до інтернету, повідомило у понеділок, 16 грудня, агентство Bloomberg.

16 грудня ЄС підписав контракт на початок роботи над багатоорбітальною мережею супутників IRIS2. Мережа складатиметься з 290 супутників та буде обслуговувати європейські уряди, війська та приватних клієнтів.

У проєкт інвестують 6 млрд євро, ще 4,1 млрд євро виділять компанії, які реалізуватимуть замовлення, а ще 550 млн євро надасть Європейське космічне агентство.

За даними Bloomberg, замовлення виконають три компанії:

люксембурзька SES SA

французька Eutelsat SA

іспанська Hispasat SA

Представник Європейської комісії у коментарі агентству повідомив, що близько полонини потужностей мережі спрямують для діяльності уряду ЄС. Контракт на запуск супутникової групи розрахований на 12 років.

Зазначається, що підписання контракту відбувається на тлі призначення власника американського Starlink Ілона Маска на посаду в адміністрації Дональда Трампа. За даними Bloomberg, в Європі порушують питання, як нова посада Маска може вплинути на роботу Starlink.

Нагадаємо, 7 грудня SpaceX Ілона Маска надала доступ ЗСУ до захищеної мережі зв'язку Starshield, яка дозволяє підвищити рівень захисту сигналу та ускладнює його злам з боку окупантів. Відповідно до укладеної угоди, 2500 терміналів Starlink, які вже є в Україні, отримають доступ до Starshield. Раніше до цієї мережі вже приєднали 500 терміналів компанії.