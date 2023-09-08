Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму

Торік американський бізнесмен Ілон Маск наказав своїм інженерам не вмикати супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, щоб зірвати атаку України на Чорноморський флот Росії. Спершу, 7 вересня, про це повідомили журналісти CNN із посиланням на нову біографіяну книгу Маска авторства Волтера Айзексона. 8 вересня сам Маск підтвердив цю інформацію.

Як стверджує автор біографії Маска, бізнесмен наказав інженерам своєї компанії вимкнути зв'язок, бо побоювався, що росіяни можуть відповісти на масований удар по Чорноморському флоту ядерним ударом. Такі думки з'явилися в Маска після спілкування з «російським високопосадовцем», ім'я якого не уточняється. Українські чиновники, як стверджують, просили мільярдера змінити рішення.

«Starlink був створений, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі, творити мирні справи, а не завдавати ударів дронами», – заявив Маск.

Вже наступного дня, Ілон Маск відреагував на цю інформацію. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а «відмовився його там вмикати на запит України».

«Регіони Starlink, про які йде мова, не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала ... Від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації», – написав Маск, вже традиційно закликавши до миру.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україна отримала близько 22 тисяч пристроїв Starlink від SpaceX. У грудні 2022 року компанія пообіцяла надати країні ще 10 тис. супутників, які покликані допомогти українським військовим тримати зв'язок на фронті. Однак через проблеми з фінансуванням низку терміналів Starlink було відключено. SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink.

Пізніше Ілон Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів, що коштуватиме компанії понад 120 млн доларів до кінця року та близько 400 млн упродовж наступних 12 місяців. Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що у разі необхідності зв’язок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори.

Після резонансу, що виник на тлі дописів засновника SpaceX, він повідомив, що ухвалив рішення продовжити безкоштовне фінансування українського уряду. Маск навіть заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США. Зрештою, Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні навіть без фінансування Пентагону.