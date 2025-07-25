Раніше медіа повідомляли про важку хворобу скандального голови Чечні

Очільник окупованої Росією Чечні Рамзан Кадиров ледь не потонув у морі під час відпочинку в турецькому Бодрумі. 48-річного чоловіка довелось госпіталізувати, повідомило «Ехо Кавказу» з посиланням на турецькі медіа 25 липня.

Зазначається, що Кадиров відпочивав у п’ятизірковому готелі в районі Кайнар. Під час купання у морі глава Чечні нібито почав захлинатися і битися у воді.

Берегова охорона надала допомогу Рамзану Кадирову та викликала медиків. Його відвезли до приватної лікарні, де він деякий час перебував під наглядом. Наразі його здоров’ю нічого не загрожує, писала турецька газета Yeni Şafak.

Повідомлення про інцидент з Кадировим почали з’явилася в турецьких медіа 24 липня, однак точної дати інциденту журналісти не вказали.

Сам Кадиров і його оточення ніяк не коментували цю ситуацію.

«Ехо Кавказу» пише, що з початку літа Кадиров практично перестав з’являтися на публічних заходах, а сюжети про засідання в уряді з його участю скоротилися до пів хвилини.

У квітні 2024 року видання «Нова газета. Європа» повідомило про тяжку хворобу Рамзана Кадирова. За даними журналістів, глава Чечні вже близько п’яти років живе з діагнозом панкреонекроз – некроз підшлункової залози.