МКЧХ не може здійснювати свою діяльність на території Чечні

У полоні на території Чечні можуть утримуватись понад 150 українських військовослужбовців. З них 36 мають статус «пошук особи», утім є висока ймовірність, що вони перебувають у чеченській столиці – місті Грозному. Про це повідомила «Радіо Свобода» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в п’ятницю, 14 лютого.

У Коордштабі розповіли, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не надає підтверджень щодо перебування українських військовополонених в Чечні. Також немає інформації про відвідування гуманітарною організацією українських полонених в республіці.

«Зазвичай військові Сил оборони потрапляють у полон з різних ділянок фронту, проте згодом їх можуть передати в місця утримання на території Чечні. Як і в інших місцях утримання полонених на території країни-агресорки та тимчасово окупованих територіях України стосовно полонених не дотримуються норми гуманітарного права та вимоги Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими», – зазначили у штабі.

Там додали, що режим Кадирова використовує полонених зокрема як «живий щит» для захисту військових об’єктів, а також як важіль для зняття санкцій США зі сім’ї Кадирових.

За даними штабу, влада Чечні офіційно не пропонувала обмін військовополоненими. Україна надсилає всю інформацію про полонених до МКЧХ, утім організація не може здійснювати свою діяльність на території Чечні.

Українська служба «Радіо Свободи» нагадує, що торік представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що «чеченські військові купують у різних російських підрозділів полонених українських бійців, відвозять їх до Грозного, а потім обмінюють на своїх солдатів». Російське міноборони та влада Чечні цю інформацію ніяк не коментували.