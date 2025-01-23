Хакери отримали листування голови представництва Чечні на Уралі Турпала Ільясова

Українські хакери-активісти групи «Кібер Спротив» отримали доступ до поштових листувань так званого представництва голови Чеченської республіки на російському Уралі, в яких йдеться, що ціла мережа поплічників Рамзана Кадирова на території Росії займається допомогою чеченцям уникнути кримінальної відповідальності за злочини проти росіян. Зокрема, деякі злочини стосуються зґвалтувань, повідомила у середу, 22 січня, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

За даними розслідувачів, політика Росії щодо нібито замирення та рівності росіян та інших народів працює виключно на «кадирівців», які можуть дозволити собі уникнути покарання за різні злочини проти росіян. У розслідуванні йдеться, що російська влада заохочує до «відмазування» чеченців, оскільки продовжує боятися заворушень з боку чеченського народу. Втім, щодо інших народів в Росії триває побутова ксенофобія.

Хакери отримали листи з поштової скриньки представництва «кадирівців» на Уралі та з’ясували, що його місцевий очільник – Турпал Ільясов – займається кумівством та прилаштовує своїх родичів на наближені до нього посади. Крім того, від Ільясова його підопічні отримують посвідчення, які дозволяють їм порушувати закон та бути захищеними від притягнення до деяких видів кримінальної відповідальності.

У листах представництва йдеться, що Ільясов неодноразово особисто намагався допомогти уникнути відповідальності громадянам Чечні. Деякі з них звинувачувалися в зґвалтуваннях та нанесеннях тілесних ушкоджень. Для виправдань злочинців Ільянов казав, що вони мають хороші якості та не могли вчинити подібних злочинів.

«З отриманих документів видно, що у РФ доволі багато злочинів проти росіян вчиняють саме кадирівці та саме для “залагодження” цих питань і створені представництва Кадирова. Також кадирівці часто виступають в ролі “силової підтримки” у вирішенні бізнес суперечок», – йдеться у матеріалі.

Розслідувачі зазначили, що з листів «кадирівського представництва» стали відомі деталі примирення російського відомого неонациста Алєксєя Мільчакова та командира спеціального загону “Ахмат” генерал-лейтенанта Апті Алаудінова, які погрожували один одному розправою, але згодом зустрілися та заявили, що в Росії нібито «немає внутрішньонаціональної ворожнечі». Так, згідно з оприлюдненими документами, за «акт примирення» росіян та «кадирівців» Мільчакова пообіцяли нагородити медаллю «За заслуги перед Чеченською Республікою» – однією з найвищих нагород Чечні. Втім, на питання Ільясова щодо цього нагородження керівництво заявило, що «це поза його компетенцією». Втім, соратники Ільясова у владі заявили, що рішення про нагородження Мільчакова є обурливим.