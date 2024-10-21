Матеріали та обладнання з території заводу крадуть кадирівці

Кремлівський режим передав на фактичне розграбування соратникам Рамзана Кадирова Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Оточення Кадирова вивозить матеріали та обладнання заводу до Росії, повідомила у понеділок, 21 жовтня, газета The Wall Street Journal із посиланням на працівників

Один із власників створеної після окупації Маріуполя компанії «ММК імені Ілліча», яка зараз займається експортом сталі, є Валід Корчагін. WSJ та ВВС припускають, що це син відомого чиновника та брата наближеного до Кадирова Сулеймана Геремєєва – Вахіта Геремєєва. За даними журналістів, Корчагін також має бізнес у родовому селі наближених до Рамзана Кадирова. Ще одним співвласником ТОВ є мешканець Макіївки, з яким пов’язані кілька компаній з так званої «ДНР» Юрій Мурай.

З 2022 року у Маріуполі почався процес розграбування заводу. За даними WSJ, соратники Кадирова вивозять звідти металолом, який використовують для підсанкційних російських автовиробників, сучасне металургійне обладнання для своїх заводів та перевозять промислові гази для космічної програми Росії.

Станом на березень, за свідченнями самих кадирівців, з комбінату вивезли 130 тис. тонн побічних продуктів заліза вартістю приблизно у 16 млн доларів. Український власник заводу, компанія «Метінвест», повідомила про демонтування виробничої лінії комбінату вартістю 220 млн доларів – окупанти перевезли її до Росії. У січні 2023 р. партію металевих виробів на 50 тис. дол експортували в Узбекистан.

На заводі тепер можна переробляти тільки залишки брухту та інших продуктів. У 2023 році частка Корчагіна перейшла до керівника московського бійцівського клубу «Ахмат» Алаша Дадашова, також пов’язаного з Кадировим. Зазначається, на вході до комбінату висять портрети Рамзана Кадирова, Владіміра Путіна та ватажка також званої «ДНР» Дениса Пушиліна.

«Корпоративне захоплення заводу Ілліча тим самим кланом, який захопив його військовим шляхом, відображає давню практику ПВК “Вагнер” в Африці, який надавав найманців в обмін на контроль над цінними природними ресурсами», – йдеться у розслідуванні.

Попри це, Геремєєви продовжують займатися заводом – Вахіт Геремєєв у 2024 році заявив, що хоче відновити роботу комбінату до 2026 року, а наразі «хоче захистити його від розграбування».

Нагадаємо, Маріупольський металургійний комбінат імені Зота Ілліча Некрасова був заснований у 1897 році. З 1990-х років перебував у власності українського олігарха Ріната Ахметова та називався комбінатом імені Владіміра Ілліча Лєніна – у 2016 році в межах закону про декомунізацію його перейменували.

У 2010 році акціонери заводу увійшли до «Метінвест Холдингу». За даними компанії, до окупації завод співпрацював із понад 90 країнами та забезпечував робочі місця 14 тис. людей.

Перед повномасштабним вторгненням Росії до України на заводі тривало будівництво нового комплексу повітророзподільної установки. Росіяни окупували завод у травні 2022 року після тривалої блокади Маріуполя.