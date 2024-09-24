Головне управління розвідки підтвердило, що його підрозділи звільнили від російської окупації Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Загалом зачистили 30 будівель підприємства, повідомили у пресслужбі ГУР у вівторок, 24 вересня.

За даними розвідки, про успішне закінчення операції доповів о 14:40 24 вересня командир спецпідрозділу ГУР Тимур. До операції долучилися спецгрупи управління розвідки «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК та «Терор».

«В результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Зазначається, що розвідники здійснювали системну зачистку розташованих на території заводу 30 будівель. Бої з окупантами в умовах щільної забудови відбувалися постійно, проте скільки саме тривала операція, у пресслужбі ГУР не уточнили. За даними розвідки, в окремих випадках українським захисникам доводилося вступати з росіянами у рукопашний бій.

На відео, оприлюдненому ГУР, видно, що територія заводу повністю зруйнована внаслідок бойових дій. На записі видно, як розвідники проводять зачистку будівель підприємства, атакуючи та беручи в полон російських військових.

«Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (“Кубінка”, “Москва”). Окрім того, проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи ”Солнцепьок”», – розповіли в ГУР.

Втім, українські бійці деокупували завод, знищивши окупантів, а також поповнили обмінний фонд, захопивши полонених. Наразі територію Вовчанського агрегатного заводу передали під контроль ЗСУ.

Вовчанський агрегатний завод – підприємство, що спеціалізується на виробництві агрегатів та насосних установок, розташоване у центральній частині Вовчанська на Харківщині, який з травня 2024 року штурмують росіяни. Частина міста перебуває під окупацією.

У травні 2024 року ЗСУ здійснили тактичний відхід у районі Вовчанська, а згодом Генштаб повідомив про зупинку просування росіян на Харківському напрямку. У червні аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ заблокували росіян на Вовчанському заводі, завдаючи їм постійних атак.