Українські захисники продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження ворогу

Сили оборони України зупинили просування російських військ на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Про це у п’ятницю, 24 травня, повідомив представник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Ігор Прохоренко, інформує прес-служба Генштабу.

За його словами, українські захисники продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження ворогу. Однак ситуація продовжує залишатись складною. Наразі основним театром бойових дій є Харківська та Донецька області.

«Що стосується Харківського напрямку – противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії», – повідомив він.

Прохоренко зазначив, що окупанти безуспішно намагаються зі сходу обійти Куп’янськ

«Бойові дії тривають практично вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони завдають загарбнику важких втрат, активно працює наша артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація», – розповів представник Генштабу.

За його словами, наразі накопичує війська на російській території, щодня завдає по прикордонних населених пунктах Сумщини й Чернігівщини застосовуючи увесь наявний в себе арсенал озброєння.

«Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати. Вживаються заходи, щодо виділення резервів та засобів вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою», – заявив Прохоренко.