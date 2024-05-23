Вище військове командування Росії було змушене розпочати повторний наступ в Україні раніше, ніж планувала через відновлення надання допомоги від США Україні наприкінці квітня. Саме це стало критичним переломним моментом у війні, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як йдеться в оприлюдненому 23 травня звіті, російські війська посилили наступальні операції, аби скористатися часом перед надходженням нової допомоги США для України на фронт. Окупанти розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області 10 травня.

Як зазначають аналітики, через відновлення безпекової допомоги з боку США, росіяни, ймовірно, були змушені розпочати наступ раніше, ніж планувалося. Однак російські війська задіяли обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ і північний схід від Харкова.

Вже 14 травня темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області почали сповільнюватися. Імовірно, наразі російські війська надають пріоритет створенню «буферної зони» на міжнародному кордоні, а не глибокому вторгненню в Харківську область.

Також в ISW зазначають, що Росія почала наступ вздовж харківського кордону маючи на меті відволікти українські сили, щоб уможливити російський наступ в інших районах східної України. Окрім цього росіяни мають на меті просунутися в межах ефективної дальності стрільби артилерії по місту Харків.