Зруйнований внаслідок російських обстрілів Вовчанськ

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію та зупинити просування окупаційних російських військ у місті Вовчанськ Харківської області. Про це у вівторок, 21 травня, заявив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим Силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ», — цитує Волошина «РБК-Україна».

За його словами, окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Липців, Вовчанська та Стариці.

«Наземні штурми загарбники поєднують, звісно, з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області», – зауважив він.

Речник ОСУВ Хортиця зазначив, що кількість боєзіткнень з противником в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі.

За його словами, окупаційна армія не припиняє спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тили наших військ.

Волошин наголосив, що біля кордонів окупанти створили і значно посилили оперативно-тактичне угрупування своїх військ. Однак, за його словами, ЗСУ намагаються витіснити окупантів в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому росіяни намагалися закріпитися в житловій забудові.