Атака катерів ГУР на узбережжя Криму

Загін спеціальних дій Nobody ГУР МО показав відео успішної операції українських сил поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму 11 вересня. Тоді ГУР знищила особовий склад та обладнання окупантів, а також збила російський літак Су-30СМ.

У суботу, 14 вересня, розвідники оприлюднили відео рейду на бурову установку «Крим-2» у Чорному морі. На ролику видно рух групи з щонайменше 14 катерів, а також вибухи на установці. Крім того, на відео видно падіння російського літака Су-30СМ, який розвідники підбили з ПЗРК.

До рейду долучилися підрозділи Nobody, Химера, Аратта, Raven Group та 2-й загін спеціальних дій ім. Владислава Пелешенка ГУР МО України за підтримки «Group 13» та 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор» ДПСУ.

Зазначимо, що винищувач, який розвідники знищили 11 вересня, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Такий літак коштує орієнтовно 50 млн доларів.