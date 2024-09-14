Українська розвідка показала перебіг операції біля узбережжя Криму
Під час рейду 11 вересня група катерів знищила обладнання та особовий склад росіян, а українське ПЗРК – літак Су-30СМ
Загін спеціальних дій Nobody ГУР МО показав відео успішної операції українських сил поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму 11 вересня. Тоді ГУР знищила особовий склад та обладнання окупантів, а також збила російський літак Су-30СМ.
У суботу, 14 вересня, розвідники оприлюднили відео рейду на бурову установку «Крим-2» у Чорному морі. На ролику видно рух групи з щонайменше 14 катерів, а також вибухи на установці. Крім того, на відео видно падіння російського літака Су-30СМ, який розвідники підбили з ПЗРК.
До рейду долучилися підрозділи Nobody, Химера, Аратта, Raven Group та 2-й загін спеціальних дій ім. Владислава Пелешенка ГУР МО України за підтримки «Group 13» та 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор» ДПСУ.
Зазначимо, що винищувач, який розвідники знищили 11 вересня, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Такий літак коштує орієнтовно 50 млн доларів.