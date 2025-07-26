Москва веде комунікацію щодо проєктів, в яких фігурує компанія LOTN

Керівництво російського військового заводу обговорює з Індією діяльність словацької державної оборонної компанії LOTN, яка обслуговує контракти країн-членів НАТО. Про це 25 липня повідомила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на злив документів у межах спецоперації OpsHackRussia’sDay (OHRD).

OSINT-спільнота посилається на внутрішній лист російського підприємства АТ «Національний центр вертольотобудування ім. М.Л. Міля і Н.І. Камова» (АО «НЦВ Миль и Камов») до заступника генерального директора АТ «Вертолеты России». У листі згадується офіційний запит військового аташе Індії в Москві Суніла Кумара щодо словацької державної компанії Letecke opravovne Trencin (LOTN).

Лист АТ «Національний центр вертольотобудування ім. М.Л. Міля і Н.І. Камова» до заступника гендиректора АТ «Вертолеты России» (Фото InformNapalm)

Лист військового аташе Індії в Москві Суніла Кумара до АТ «Національний центр вертольотобудування ім. М.Л. Міля і Н.І. Камова» (Фото InformNapalm)

Аналітикам InformNapalm вдалось з’ясувати, що Індія активно комунікує з російськими підприємствами про LOTN – імовірно, у контексті співпраці щодо обслуговування радянських і російських вертольотів, які стоять на озброєнні Індії.

Словацька компанія LOTN фігурує в контексті обговорення на рівні військових аташе, що свідчить про її участь у ремонтах або модернізації техніки російського походження.

«Цей документ – свідчення того, що РФ обробляє запити щодо третьої країни (Словаччини) у чутливому контексті – ймовірно, через санкції чи конкуренцію», – ідеться в повідомленні.

Джерела InformNapalm повідомляють, що Словаччина планує ініціювати розслідування, щоб з’ясувати факти внутрішніх тіньових схем, до яких залучена словацька оборонна компанія у співпраці через треті країни.

«Враховуючи, що компанія також обслуговує контракти країн НАТО, то така співпраця з росіянами, як фактичним противником НАТО, війна з яким може розпочатись в найближчі п’ять років – несе пряму загрозу інтересам ЄС та НАТО», – додають аналітики.

LOTN – словацька державна компанія, 100 % акцій якої належать Міноборони Словаччини. З 1949 року підприємство спеціалізується на ремонті, модернізації, ТО, включно з радянськими/російськими вертольотами (Mi‑8/17/24). Має сертифікацію EASA Part‑145, NATO AQAP.

У квітні 2025 року LOTN підписала угоду з Kongsberg Aviation Maintenance Services (Норвегія) щодо створення центру технічного обслуговування та капітального ремонту для винищувачів F‑16, розташованого у словацькому Тренчині.

Раніше стало відомо, що Росія ймовірно використовує деталі австрійської компанії Roithner Lasertechnik GmbH у виробництві ракет для протидії літакам F-16.