Корабель SABLE перереєстрували для обходу санкцій США

Аналітична розвідувальна компанія Dallas отримала доступ до архівів капітанів так званого «тіньового флоту» Росії та відтворила рух одного з танкерів, який порушує санкційні обмеження, транспортуючи нафту, а також здійснює розвідувальну та диверсійну діяльність. За даними аналітиків, корабель SABLE щонайменше двічі прибував до Китаю, застосовуючи маскування свого реального маршруту.

Капітаном нафтового танкера під прапором Панами SABLE (спершу – Saint Vasilius) є 47-річний росіянин Міхаіл Гущин, поштова скринька якого опинилася в розпорядженні Dallas. Згідно з документами, у 2023 році він підписав контракт із представником менеджера корабля Prominent Shipmanagement Limited на виконання функції капітана у порту російського Приморська в Ленінградській області.

Оприлюднені дані свідчать, що маршрут SABLE за друге півріччя 2023 року містив два переходи з російського Мурманська до М’янми. Після того, як капітаном корабля став Гущін, танкер здійснив щонайменше два переходи в Китай, про що свідчать скриншоти прокладених маршрутів.

Зокрема, у грудні 2023 року SABLE прибув із Приморська до китайського Чжоушаня, а вже в лютому 2024 року отримав від «Газпромнєфті» наказ пройти до Суецького каналу для отримання нових вказівок.

«Далі в листі вказувалось, що порт завантаження буде скоріш за все в Мурманську, орієнтовно 08–09 лютого 2024 року. Вантаж – 140 тис. тонн сирої нафти російської марки Новий Порт. Це арктична нафта, для видобутку якої Російська Федерація побудувала розвинену дороговартісну інфраструктуру», – йдеться у матеріалі Dallas.

Зазначається, що попри панамський прапор, екіпаж корабля складався з росіян та одного білоруса. На запит «Газпромнєфті» танкер здійснив перехід до Мурманська швидше, ніж вимагалося, а також застосував спуфінг навігаційних даних – приховав своє реальне місцезнаходження. Так, корабель, який фактично не змінив своїх координат на мапі, опинився біля берегів Норвегії.

Головне управління розвідки України підтвердило, що розвідка встановила випадки участі танкерів «тіньового флоту» в розвідувальних та диверсійних операціях. Зокрема, йдеться про активність кораблів у Балтійському морі, де вони шпигують за військово-морською інфраструктурою європейських країн та підводними кабелями.

Після прибуття до Мурманська Гущін отримав вказівки завантажити нафту іншого російського виробника арктичної марки ARCO. Перевалка нафти відбувалася у Кольській затоці з одного танкера на інший, що може нести загрозу екології. Після цього SABLE вирушив до китайського порту Шуйдонг, про що свідчать світлини самого Гущіна. Після прибуття з танкера вивантажили російську нафту.

Вже у січні 2025 року США запровадили санкції проти російського «тіньового флоту», до яких потрапив SABLE та її менеджер Prominent Shipmanagement Limited. Після цього танкер змінив назву на SABINA. З травня 2025 року корабель став ходити під прапором Коморських Островів, а вже в червні знову здійснив перехід до Китаю.

Це свідчить про те, що росіяни та їхні партнери знаходять шляхи для уникнення санкцій – зокрема, перереєстровують кораблі. Крім того, аналітики Dallas зауважили, що SABINA перебуває лише під санкціями США, не фігуруючи в санкційних списках Євросоюзу та Великої Британії.