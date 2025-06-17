У вівторок, 17 червня, Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили російські танкери, що транспортують нафтопродукти, енергетичні компанії та четверо росіян. Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

До санкційного списку Великої Британії потрапили 20 суден, що транспортують нафтопродукти російського походження до третіх країн. Також під обмеженнями опинилися шість російських організацій. Йдеться про ТОВ «Оріон Стар Груп» та ТОВ «Валегро», що працюють у секторі російської енергетики, а також дочірня компанія російської «Роснафти» Rosneft Marine (UK) Limited та АТ «Атлас» (компанія з видобувного сектора).

Крім того, під санкції Великої Британії потрапило Головне управління глибоководних досліджень міноборони Росії – ця структура підтримує війну проти України та отримує з цього прибуток. Також до санкційного списку Великої Британії потрапили четверо російських бізнесменів, а саме:

Юрій Карасєв та Ігор Карасьов, пов’язані з компаніями ТОВ «Металург» та РНКО «Банківська зона» та підтримують режим Владіміра Путіна;

Олег Ткач та Володимир Приступа – вони управляли компаніями, що постачали до Росії заборонену Великою Британією електроніку.

Нагадаємо, 24 лютого Велика Британія запровадила наймасштабніший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення до України. Під санкційні обмеження потрапили 107 фізичних та юридичних осіб, 13 російських компаній та 14 росіян.