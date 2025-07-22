Росія ймовірно використовує деталі австрійської компанії Roithner Lasertechnik GmbH у виробництві ракет для протидії літакам F-16. Про це повідомила приватна аналітично-розвідувальна компанія Dallas, у розпорядження якої потрапив лист, що підтверджує співпрацю Росії з компанією в Австрії.

Dallas отримала лист датований 15 липня 2025 року. У ньому гендиректор Акціонерного товариства «ТРВ-Инжиниринг» Міхаіл Колєсніков пише гендиректору Акціонерного товариства «Азовский оптико-механический завод»(АОМЗ) Васілію Аксьонову про результати випробувань 28 діодів, вироблених компанією Roithner Lasertechnik GmbH.

«Отримані результати підтвердили можливість отримання чипів з цільовою довжиною хвилі випромінювання 1060 нм. Наразі виконується процес розділення (dicing) пластини і попереднє збирання (die bonding) частини заготовок для проведення додаткових вимірів і уточнення оптичних характеристик. У разі підтвердження заявлених параметрів, складання та пакування діодів будуть ініційовані без затримок», – йдеться у листі.

Лист росіян, який потрапив у розпорядження Dallas

Компанія Roithner Lasertechnik GmbH зареєстрована та розташована у Відні, за адресою Wiedner Hauptstraße, 76. Вона спеціалізується на виготовленні оптичних приладів та фотографічного обладнання.

Скріншот з офіційного сайту австрійської компанії Roithner Lasertechnik GmbH

Водночас російський «Азовский оптико-механический завод» спеціалізується на виробництві оптичних, лазерних та електронних систем. Там виробляють приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів, авіації й головки самонаведення ракет. Нещодавно цей завод потрапив під атаку дронів.

Своєю чергою російська компанія «ТРВ-Инжиниринг» займається пошуком іноземних компаній, які в обхід санкцій постачатимуть Росії критично-важливі компоненти для виробництва озброєння, зокрема ракет Х-101.

«Компанія Roithner Lasertechnik GmbH добровільно підтримує контакти з російською “ТРВ-Инжиниринг” попри санкції ЄС. В цих відносинах австрійська компанія проводить в інтересах замовника тестування продукції й тримає в курсі росіян щодо результатів», – зазначають аналітики Dallas.

Dallas припускає, що ймовірно австрійські діоди росіяни використовують для удосконалення головок наведення ракет класу «повітря-повітря». Такі ракети використовують для протидії винищувачам F-16, які, зокрема, є на озброєнні України.

Водночас аналітики зазначають, що російські компанії можуть приховувати від Roithner Lasertechnik GmbH кінцеве призначення їхньої продукції.

«Ми не можемо точно стверджувати, наскільки ця співпраця прозора. Втім очевидно, що будь-яка співпраця з російською компанією є токсичною і несе потенційні ризики», – наголосили аналітики Dallas.

Нагадаємо, 9 червня українська розвідка повідомила про виявлення у новому російському ударному БпЛА компоненти з Китаю, Японії, Ірландії та США.

Наприкінці травня стало відомо, що росіяни отримали на озброєння лазерну систему ППО Silent Hunter з Китаю.