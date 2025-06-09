Російський безпілотник зроблений з деталей з Китаю, Японії, США та Ірландії

Українська розвідка оприлюднила дані про конструкцію, електронну базу та джерела постачання нового російського ударного безпілотника V2U, який оснащений штучним інтелектом. Цей дрон росіяни часто застосовують на Сумському напрямку.

Російський дрон V2U завдяки ШІ здатний самостійно шукати та обирати цілі. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin.

V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що може свідчити про відмову росіян від супутникової навігації через роботу українських систем радіоелектронної боротьби. Ймовірно, застосовується навігація за допомогою «комп’ютерного зору» – дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Крім того, дроном можна керувати у форматі FPV через LTE-зв’язок. БпЛА оснащений модем-роутером Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Елементна база модема – китайського походження, хоча має російське маркування.

Безпілотник складається переважно з китайських компонентів: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Проте у російському БпЛА також виявили японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також американський модуль Jetson Orin.

Компоненти російського безпілотника V2U

12 травня українські розвідники опублікували дані про російську крилату ракету S8000 «Бандероль», у якій також виявили деталі з Японії, Південної Кореї, США та Швейцарії.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що росіяни отримали на озброєння лазерну систему ППО Silent Hunter з Китаю.