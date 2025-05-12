«Бандероль» здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 12 травня опублікувало деталі про нову російську крилату ракету S8000 «Бандероль», у якій виявили іноземні деталі.

Як встановили розвідники, розробником ракети є підсанкційне підприємство «Кронштадт». Основним її носієм є БпЛА «Оріон», проте наразі росіяни також намагаються адаптувати її для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н.

Зауважують, що особливістю нової ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети. «Бандероль» оснащена бойовою частиною масою до 150 кг, вона здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год.

Розвідники встановили, що росіяни використали для її створення безліч іноземних компонентів, зокрема:

реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики

телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;

акумуляторні батареї Murata (Японія);

сервоприводи Dynamixel MX-64AR (Південна Корея);

майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

Деталі ракети S8000 «Бандероль»

Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки.

«Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання», – додають у ГУР.

Раніше також вдалося встановити, що на російських підприємствах, яких виготовляють дрони «Ланцет» і пускові установки для ракет «Іскандер», використовують верстати компанії з Південної Кореї DN Solutions.