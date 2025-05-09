Росія розширює виробничі потужності Бійського олеумного заводу в Алтайському краї

Росія розширює виробничі потужності Бійського олеумного заводу в Алтайському краї для збільшення випуску вибухівки для артилерійських снарядів. Про це у четвер, 8 травня, повідомило Reuters з посиланням на документи на російському порталі держзакупівель.

У документах зазначено, що нова виробнича лінія будується на «Заводі імені Я. М. Свердлова», він належить великому російському виробнику вибухових речовин військового призначення. Підприємство розташоване поблизу сибірського міста Бійськ, приблизно за 3000 км на схід від Москви, що ставить його поза досяжністю більшості українських ударних безпілотників.

«Докази свідчать про наявність потужностей для початку виробництва гексогену (RDX) – бризантної вибухової речовини, яка наразі не виробляється на Бійському олеумному заводі», – йдеться у повідомленні.

Однак експерти зауважили, що можливу там можуть виготовляти октоген – іншу вибухову речовину, яка призначена для швидкої детонації та максимального руйнування.

Згідно з проєктною документацією, нова виробнича лінія на заводі дасть Росії змогу виробляти додатково 6 тис. тонн вибухівки на рік. За розрахунками Reuters, такої кількості вибухівки вистачить для виготовлення 1,28 млн артилерійських снарядів калібру 152 мм.

Відомо, що у 2024 році Росія виробила близько 2 млн артснарядів калібру 122 мм та 152 мм, а також імпортувала близько 2,7 млн з Північної Кореї.

«Збільшення обсягу вибухівки, доступної для начинки боєприпасів, має вирішальне значення для здатності Росії продовжувати війну», – зазначив Джек Вотлінг, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту служб, британського аналітичного центру з питань безпеки.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що у 2025 році Російська Федерація зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж всі країни Європейського Союзу разом узяті.