Андрій Сибіга закликав ЄС та країни-учасниці збільшити свої інвестиції в український оборонний сектор

У 2025 році Російська Федерація зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж всі країни Європейського Союзу разом узяті. Це станеться у разі, якщо не буде відповідних реагувань чи запобігань. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Києві, 9 листопада.

«Передусім я маю на увазі тіньовий флот, який навіть зараз допомагає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями та нафтою. Тому дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Євросоюзу, наших партнерів фокусувалися також і на цьому аспекті», – сказав Сибіга.

Глава МЗС зауважив, що у своїй заяві посилається на дані української розвідки. Він також закликав Європейський Союз та держави-члени збільшити свої інвестиції в український оборонний сектор, бо це інвестиція в загальноєвропейську безпеку.

До слова, 17 жовтня Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії. Санкції торкнуться 18 російських нафтових танкерів. Їм забороняють доступ до портів і використання ключових морських послуг Британії.

Раніше газета Financial Times повідомляла, що Росія наростила тіньовий флот на 70% попри санкції. Обсяг нафти, що перевозили ним, зріс з 2,4 до 4,1 млн барелів на день.

Також з публікації Politico стало відомо, що західні країни витратили з початку 2024 року два млрд доларів на закупівлю турецьких нафтопродуктів, що були виготовлені із російської сировини.