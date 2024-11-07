Велика Британія оголосила 7 листопада про найбільший пакет санкцій у 2024 році проти російського військово-промислового комплексу. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Новий пакет санкції британського уряду спрямований безпосередньо на обмеження поставок продукції для російської армії, зокрема, мова йде про верстати, мікроелектроніку та дрони. Тому під обмеження потрапили постачальники з Китаю, Туреччини та країн Центральної Азії, що підтримують російське військове виробництво.

Крім цього, санкції поширюються на:

3 приватні групи найманців, пов’язаних із Кремлем, включаючи Африканський корпус та 11 осіб, пов’язаних з російськими проксі-групами.

Агента ГРУ, котрий причетний до атаки з використанням нервово-паралітичної речовини «Новачок» у Солсбері.

Як зазначають на сайті уряду, ці санкції придушуватимуть російську ​​діяльність у Лівії, Малі та ЦАР, оскільки Кремль намагається використати нестабільну безпекову ситуацію та природні ресурси в цих країнах для власної вигоди.

«Сьогоднішнє рішення зриває постачання життєво важливого обладнання для воєнної машини Путіна та пригнічує російську зловмисну ​​діяльність у всьому світі, викриваючи корупційну діяльність російських проксі-військових груп в Африці», – зазначив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Санкції проти Росії

17 жовтня Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії. Обмеження охопили 18 нафтових танкерів росіян.

У жовтня Британія також створила підрозділ для контролю за дотриманням санкцій щодо Росії. Для цього його працівникам розширили повноваження для покарання компаній, які порушують заборони на експорт послуг росіянам.